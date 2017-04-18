İmbula bombası!
Yönetimin, Stoke City’de yedeğe düşen 24 yaşındaki yıldızı kiralamak için şansını deneyeceği ifade edildi. Bu sezon golü ve asisti olmayan İmbula’nın da teklife sıcak bakabileceği belirtildi.
Nigel de Jong'u istemeyen Igor Tudor'un ön libero için sarı-kırmızılı yönetime, Giannelli Imbula'yı önerdiği iddia edildi. Guingamp'ta parlayan Fransız oyuncu son dönem hızlı bir transfer trafiği yaşadı. 2014'te önce 7.5 milyon euro'ya Marsilya'ya, 2015'te 20 milyon euro'ya Porto'ya, oradan da 2016 başında 24 milyon 250 bin euro bonservis bedeli karşılığında Stoke City'ye geçti. Ancak Imbula, Ada'da inişe geçti.
MENAJERİ İLE TEMAS KURULDU
Yarım sezonda 14 maçta 2 gole imza atan 24 yaşındaki oyuncu, bu sezon ise 15 karşılaşmada gol+asist üretemedi. Sarı- kırmızılılar, piyasası 15 milyon euro olan Imbula'yı kiralama seçeneği üzerinde duruyor. Tudor'un menajeri Seric'in görüştüğü İmbula'nın menajeri Ndangi'ye oyuncunun ücretini garanti ettiği, Stoke'a da teklif yapılacağı belirtildi.
KUPALARDA OYNAMAK İSTİYOR
Marsilya ve Porto sonrası Stoke City'de aradığını bulamayan İmbula'nın sürekli oynayabileceği ve tekrar Avrupa kupalarında forma giyebileceği bir takıma gitmek istediği belirtiliyor. Bu nedenle G.Saray'ın kiralama teklifine olumlu bakabileceği vurgulandı.
TALİSCA'YI ANDIRIYOR
Fransa'da 4 kez U20, 7 kez U21 milli takımlarında görev alıp 1 gol atan Imbula, 1.86 boyunda. Sol ayaklı oyuncu, yüksek tekniği ve uzaktan attığı gollerle Beşiktaşlı Anderson Talisca'yı andırıyor. Mücadele gücü ve top kapma özellikleri ise artısı. Yere sağlam basışı ve ara pasları ile tam bir maestro.
MENAJERİ İLE TEMAS KURULDU
Yarım sezonda 14 maçta 2 gole imza atan 24 yaşındaki oyuncu, bu sezon ise 15 karşılaşmada gol+asist üretemedi. Sarı- kırmızılılar, piyasası 15 milyon euro olan Imbula'yı kiralama seçeneği üzerinde duruyor. Tudor'un menajeri Seric'in görüştüğü İmbula'nın menajeri Ndangi'ye oyuncunun ücretini garanti ettiği, Stoke'a da teklif yapılacağı belirtildi.
KUPALARDA OYNAMAK İSTİYOR
Marsilya ve Porto sonrası Stoke City'de aradığını bulamayan İmbula'nın sürekli oynayabileceği ve tekrar Avrupa kupalarında forma giyebileceği bir takıma gitmek istediği belirtiliyor. Bu nedenle G.Saray'ın kiralama teklifine olumlu bakabileceği vurgulandı.
TALİSCA'YI ANDIRIYOR
Fransa'da 4 kez U20, 7 kez U21 milli takımlarında görev alıp 1 gol atan Imbula, 1.86 boyunda. Sol ayaklı oyuncu, yüksek tekniği ve uzaktan attığı gollerle Beşiktaşlı Anderson Talisca'yı andırıyor. Mücadele gücü ve top kapma özellikleri ise artısı. Yere sağlam basışı ve ara pasları ile tam bir maestro.
- 18 Nisan 2017, Salı
- Güncelleme: 01:48
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- '10 milyon euro'
Toplam 17
Yorum
Tokatlı Saygıdeğer başkan, siz aklınızı mı kaçırdınız yahu? 10 m nedir allah aşkına? Kolay mı yetişiyo bu çocuklar ??????
- Yıldız oyuncu idmanı yarıda bıraktı!
Toplam 4
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bjkli Of aman bende bir an Atiba ya bir şey oldu sandım!
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Toplam 4
Yorum
Murat Futboldan anlayipta yazsaniz ne ala hoca oynattida tolgaymi oynamadi çok kaliteli bir oyuncu çokta efendi
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