İmbula bombası!

Nigel de Jong'u istemeyen Igor Tudor'un ön libero için sarı-kırmızılı yönetime,'yı önerdiği iddia edildi. Guingamp'ta parlayan Fransız oyuncu son dönem hızlı bir transfer trafiği yaşadı. 2014'te önce 7.5 milyon euro'ya'ya, 2015'te 20 milyon euro'ya'ya, oradan da 2016 başında 24 milyon 250 bin euro bonservis bedeli karşılığında'ye geçti. Ancak Imbula, Ada'da inişe geçti.Yarım sezonda 14 maçtagole imza atan 24 yaşındaki oyuncu, bu sezon ise 15 karşılaşmada gol+asist üretemedi. Sarı- kırmızılılar, piyasasıolan Imbula'yı kiralama seçeneği üzerinde duruyor. Tudor'un menajeri Seric'in görüştüğü İmbula'nın menajeri Ndangi'ye oyuncunun ücretini garanti ettiği, Stoke'a da teklif yapılacağı belirtildi.Marsilya ve Porto sonrası Stoke City'de aradığını bulamayan İmbula'nın sürekli oynayabileceği ve tekrar Avrupa kupalarında forma giyebileceği bir takıma gitmek istediği belirtiliyor. Bu nedenle G.Saray'ın kiralama teklifine olumlu bakabileceği vurgulandı.Fransa'da 4 kez U20, 7 kez U21 milli takımlarında görev alıp 1 gol atan Imbula, 1.86 boyunda. Sol ayaklı oyuncu, yüksek tekniği ve uzaktan attığı gollerle'yı andırıyor. Mücadele gücü ve top kapma özellikleri ise artısı. Yere sağlam basışı ve ara pasları ile tam bir maestro.