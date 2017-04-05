G.Saray, Başakşehir hazırlıklarına başladı

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Igor Tudor yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen idmanda, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından pas ve topa sahip olma çalışmalarının yapıldığı bildirildi.

Ligin 26. haftasında oynanan Adanaspor maçında 90 dakika forma giyen futbolcuların takımdan ayrıldığı son bölümde ise yarı sahada altıya altı çift kale maç yapıldığı kaydedildi.

Sakatlığı bulunan Lionel Carole'ün, tedavisinin ardından kondisyonerler eşliğinde özel çalıştığı aktarıldı. Portekiz 21 Yaş Altı Milli Takımı'ndan sakat dönen Bruma'nın saha çalışmalarına başladığı belirtildi.

Adanaspor maçının ardından hazırlanan yenilenme programına dahil edilen Eren Derdiyok, Lukas Podolski, Semih Kaya ve Nigel de Jong'un koruma amaçlı olarak sahada ve salonda özel çalışmalar gerçekleştirdiği vurgulandı.

Galatasaray, Medipol Başakşehir karşılaşmasının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.







ANTRENMANA ÖZEL KONUK

Galatasaray taraftarı 10 yaşındaki rabdomyosarkom (kas ve yumuşak doku tümörü) hastası Kaan Muhammed Eraslan, sarı-kırmızılı futbolcularla bir araya geldi.



Galatasaray Kulübünden yapılan açıklamaya göre, eylül ayında başvuruda bulunan ve hayalinin sarı-kırmızılı takımla seremoniye çıkmak olduğunu ileten Kaan Muhammed, sezonun ilk yarısındaki Antalyaspor maçına davet edilmesine rağmen rahatsızlığı nedeniyle gelememişti.



Kaan için Galatasaraylı futbolcular, Antalyaspor karşılaşmasından önce "Seni Seviyoruz Kaan" tişörtüyle ısınmıştı.



Türk Telekom Arena'da Adanaspor ile oynanan 26. hafta maçında hayali gerçek olan Kaan Muhammed, seremoniye kaptan Selçuk İnan ile el ele çıkmıştı.







Annesi, babası ve kardeşi Kuzey ile Florya Metin Oktay Tesisleri'ne giden 10 yaşındaki Galatasaray taraftarı, sarı-kırmızılı futbolcularla yeniden bir araya geldi. Antrenman öncesi Selçuk İnan ve Fernando Muslera ile penaltı yarışması yapan Kaan Muhammed, idmanın ardından da Sabri Sarıoğlu ile top oynadı.