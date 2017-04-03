Ergun Gürsoy: Kararım ‘Evet’
G.Saray'ın eski asbaşkanı Ergun Gürsoy, 16 Nisan'daki referandumla ilgili yaptığı açıklamada "Evet" diyeceğini söyledi. AK Parti Üsküdar İlçe Başkanlığı'nın kendisini ziyaretinde konuşan Gürsoy, 15 Temmuz'daki FETÖ'nün hain kalkışmasını lanetlediğini belirterek, "Milletimin yanındayım. Kararım evet. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Bey kardeşimi destekliyorum" dedi.
- 03 Nisan 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:48
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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fb44_ ağlamayın hemen!!! adama orada faul var önce dürüst olda onu söyle
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fb44_ bjk ancak rüyasında görür seni.. anlamıyorlar ki :):) boş ümitlerdeler
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Ümit Az at 70 den sonra olmuş şampiyon da sen 2 - 3 seneye nerde olursun acaba....
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