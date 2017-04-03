Ergun Gürsoy: Kararım ‘Evet’

G.Saray'ın eski asbaşkanı Ergun Gürsoy, 16 Nisan'daki referandumla ilgili yaptığı açıklamada "Evet" diyeceğini söyledi. AK Parti Üsküdar İlçe Başkanlığı'nın kendisini ziyaretinde konuşan Gürsoy, 15 Temmuz'daki FETÖ'nün hain kalkışmasını lanetlediğini belirterek, "Milletimin yanındayım. Kararım evet. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Bey kardeşimi destekliyorum" dedi.