Sağ beke Ahmet Oğuz
Linnes, Cavanda ve Sabri üçlüsünü yetersiz bulan Hırvat hoca, 24 yaşındaki oyuncunun ismini verdi. Bunun üzerine Mehmet Özbek, menajer Bulut ile bir araya geldi.
ÇALIK GİBİ OLMASIN!
2019 yılına kadar sözleşmesi bulunan genç oyuncunun durumu hakkında bilgi alan Özbek, Ahmet Oğuz'u istediklerini ama Ahmet Çalık'taki gibi zorlu bir transfer süreci yaşamak istemediklerini Bulut'la paylaştı. Ünlü menajerin, bu talebin ardından Gençlerbirliği yönetimiyle bir araya gelerek şartlarını soracağı öğrenildi. Öte yandan aynı görüşmede Beşiktaşlı Tolgay Arslan'ın da gündeme geldiği ve Özbek'in bu oyuncuyla ilgili de Bulut ile görüştüğü ileri sürülmüştü. Son dönemde sağ bekte Yasin'i kullanan Tudor'un da görüşmeleri yakından takip ettiği ve Ahmet Oğuz'u takımında görmek istediği kaydedildi.
TÜRKİYE'NİN EN İYİSİ
Gençlerbirliği'nden Ahmet Çalık'ı alan Galatasaray şimdi de Ahmet Oğuz'a talip olurken Başkent ekibinin teknik direktörü Ümit Özat, başarılı oyuncu için, "Ahmet, Süper Lig'in en iyi sağ beklerinden birisi... Kendisine mutlaka teklifler gelecektir. Değerini bulduğunda gönderilir" ifadesini kullanmıştı.
AHMET OĞUZ KİMDİR?
16 Ocak 1993 Yozgat doğumlu olan Ahmet Oğuz, önce Şekerspor'un altyapısında futbola başladı ve 2002 yılında Gençlerbirliği altyapısına geçti. Ahmet, Hacettepe formasıyla 2011-2014 yılları arasında 3 sezon boyunca 3. Lig'de top koşturdu ve 61 maçta 1 gol attı. 2013-2014 sezonu sonunda Hacettepe'nin 2. Lig'e yükselmesine katkıda bulunan 24 yaşındaki futbolcu, 2014-2015 sezonu başında Gençlerbirliği A Takımı kadrosunda şans bulmaya başladı.
- 17 Mart 2017, Cuma
- Güncelleme: 03:48
- Fenerbahçe ile Konyaspor 32. randevuda
Toplam 1
Yorum
cavalry fb nin bu sezonki en rahat maçı olacak. en az dört fark atar Aykut un takımına..
- Cimbom'dan flaş transfer atağı
Toplam 6
Yorum
galata Tolga Ciğerci,de ne var ya adam iyi oynadinda bir anda de jong geldi yedek kaldi.bir iki hafta zaman lazim Tolga cok iyi oyuncu.Tolgay olmas
- Tolunay Kafkas'tan sezon sonu yorumu
Toplam 1
Yorum
Özgür Hocalığın h si yok sende sadece rakibi bozmak için taktik yapıyorsun yenmek için değil ligde 17 gol atmışınız 3 cihat zamanında
Sağ beke Ahmet Oğuz haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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