 3’lü bilet satışta – Fotomaç – 11 Şubat 2017
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    11 Şubat 2017, Cumartesi
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    3’lü bilet satışta

    3’lü bilet satışta
    Yönetim taraftarı stada çekmek için ilginç bir formülü devreye soktu. Sarı-kırmızılı idareciler, Kayserispor, Beşiktaş ve Gençlerbirliği ile TT Arena'da oynanacak maçlar için 3'lü paket seçeneği sundu. İç sahadaki 3 maçı kapsayan avantajlı paket için en ucuz bilet 200 TL'den satışa sunuldu.
    1. 11 Şubat 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:25
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