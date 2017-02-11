3’lü bilet satışta

Yönetim taraftarı stada çekmek için ilginç bir formülü devreye soktu. Sarı-kırmızılı idareciler, Kayserispor, Beşiktaş ve Gençlerbirliği ile TT Arena'da oynanacak maçlar için 3'lü paket seçeneği sundu. İç sahadaki 3 maçı kapsayan avantajlı paket için en ucuz bilet 200 TL'den satışa sunuldu.