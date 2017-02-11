3’lü bilet satışta
Yönetim taraftarı stada çekmek için ilginç bir formülü devreye soktu. Sarı-kırmızılı idareciler, Kayserispor, Beşiktaş ve Gençlerbirliği ile TT Arena'da oynanacak maçlar için 3'lü paket seçeneği sundu. İç sahadaki 3 maçı kapsayan avantajlı paket için en ucuz bilet 200 TL'den satışa sunuldu.
- 11 Şubat 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 22:25
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bjk Dick Advocaat 'a bak sen cokk belli etdin
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Toplam 1
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HUS KARABUK HALKI FEVKALADE MISAFIRPERVERDIR.YAPANLAR BIR AVUC INSANLIKTAN UZAK ZIBIDIDIR.KAZANDIGINIZ MACIN ZEVKINI BILE KUTLUYAMIYORSUNUZ.
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Mustafa Duran Galatasaray da aldığı paranının tamamını hakkını vererek kazanıyor helal olsun MUSLERA..
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