Tolga’nın 20 takıntısı
Kariyerinde 19 maçı geçtiği sezon yok.
SAKATLIĞI KRONİK Mİ?
Formayı unutan Tolga Ciğerci ile ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı... 2014-15 sezonunda ayak parmağı eklem kapsülünde yırtık olduğu için 6 ay sahalardan uzak kalan oyuncunun, o sakatlığın sıkıntılarını yaşadığı ileri sürüldü. Bu durumunda Tolga'nın devamlılığını etkilediği bildirildi.
- 07 Şubat 2017, Salı
- Güncelleme: 22:17
- Volkan Demirel: "Güzel statları var ama..."
Toplam 57
Yorum
takyanoz Bırakın tantanayı, bende Beşiktaş'lıyım, Volkanı da Fener'ide sevmem ama şu açıklamada yanlış göremiyorum.
- Tosic'in karısından Van Persie'ye küfür
Toplam 38
Yorum
Normal Bacak kırması değil, sadece adalet istiyoruz. Hakemler bunu sağlayamıyorsa bıraksınlar bu işi.
- Pascal Nouma’dan Van Persie'ye gönderme
Toplam 2
Yorum
gereksiz bir açıklama olmuş çünkü maalesef rakip bunu anlayacak kapasitede değil. bir tane fbli bile çıkıp bjk haklı demedi. yanlışı savunmaktan zevk alıyorlar çünkü
Tolga’nın 20 takıntısı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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