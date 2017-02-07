 Tolga’nın 20 takıntısı – Fotomaç – 07 Şubat 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    07 Şubat 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    Tolga’nın 20 takıntısı

    Tolga’nın 20 takıntısı

    Kariyerinde 19 maçı geçtiği sezon yok.

    Tolga Ciğerci lige fırtına gibi başlayıp koşu rekorları kırsa da arkasını getiremedi. 10 maçta oynayan oyuncu, ayak tabanındaki sakatlığı yüzünden sahalardan uzak. Yeniden sahalara dönmeye hazırlanan Tolga'nın en büyük özelliği 2010-11 sezonundan bu yana 20 lig maçı çıkartamaması... Geçen sezon 18, bir önceki sezon 2 maçta forma giyen Tolga, en fazla lig maçını 2013-14 sezonunda (19) çıkardı.

    SAKATLIĞI KRONİK Mİ?
    Formayı unutan ile ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı... 2014-15 sezonunda ayak parmağı eklem kapsülünde yırtık olduğu için 6 ay sahalardan uzak kalan oyuncunun, o sakatlığın sıkıntılarını yaşadığı ileri sürüldü. Bu durumunda Tolga'nın devamlılığını etkilediği bildirildi.
    1. 07 Şubat 2017, Salı
    2. Güncelleme: 22:17
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Tolga’nın 20 takıntısı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.