 Parasızlık fena vurdu – Fotomaç – 07 Şubat 2017
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    07 Şubat 2017, Salı
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    Parasızlık fena vurdu

    Parasızlık fena vurdu
    başta birçok futbolcunun performansı hayal kırıklığı yaratıp tepki çekse de yönetimin radikal bir yaptırım uygulayamamasının altında para sıkıntısının yattığı ifade edildi. Galatasaray'ın halen özellikle yerli futbolculara ödeme yapmakta zorlandığı ve henüz kaynak yaratamadığı öğrenildi.
    1. 07 Şubat 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:53
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