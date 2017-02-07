 10 numara Podolski’nin – Fotomaç – 07 Şubat 2017
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    07 Şubat 2017, Salı
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    10 numara Podolski’nin

    10 numara Podolski’nin

    ’nin Podolski ısrarı devam ediyor. Japonya temsilcisinin yaz başında bu transferi bitireceği iddia edildi.

    G.Saray ile temaslarını sürdüren Vissel Kobe, transferinde kararlı. Alman golcü için Ocak ayı boyunca G.Saray ile görüşmelerde bulunan Kobe'nin sportif direktörü Ryo Adachi, "Transferi erteleyebiliriz. Yaz aylarında bu transferi bitirebileceğimiz bir planımız mevcut" ifadesini kullandı. , bonservis için 3.5 milyon euro önermiş, Podolski'yi bırakmak istemeyen sarı-kırımızılı yönetim ise 7 milyon euro'da ısrar etmişti.

    10 NUMARA BOŞTA
    Sezon başı transfer dönemi 1 Nisan'da sona eren Japonya'da, ara transfer ise 1 Temmuz'da başlıyor. Adachi'nin planının ara transferi beklemek olduğu iddia edildi. Taraftarla buluşmanın yaşandığı özel Vissel Festa 2017 partisinin 1 numaralı maddesi yine Lukas Podolski idi. Oyuncuların numaralarının açıklandığı partide, geçen sezon 10 numarayı giyen Nilton'a 7 numaranın verilmesi, "Podolski'ye 10 numara ayrıldı" şeklinde yorumlara neden oldu.
    1. 07 Şubat 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:34
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