10 numara Podolski’nin
Vissel Kobe’nin Podolski ısrarı devam ediyor. Japonya temsilcisinin yaz başında bu transferi bitireceği iddia edildi.
10 NUMARA BOŞTA
Sezon başı transfer dönemi 1 Nisan'da sona eren Japonya'da, ara transfer ise 1 Temmuz'da başlıyor. Adachi'nin planının ara transferi beklemek olduğu iddia edildi. Taraftarla buluşmanın yaşandığı özel Vissel Festa 2017 partisinin 1 numaralı maddesi yine Lukas Podolski idi. Oyuncuların numaralarının açıklandığı partide, geçen sezon 10 numarayı giyen Nilton'a 7 numaranın verilmesi, "Podolski'ye 10 numara ayrıldı" şeklinde yorumlara neden oldu.
- 07 Şubat 2017, Salı
- Güncelleme: 01:34
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Toplam 57
Yorum
takyanoz Bırakın tantanayı, bende Beşiktaş'lıyım, Volkanı da Fener'ide sevmem ama şu açıklamada yanlış göremiyorum.
- Tosic'in karısından Van Persie'ye küfür
Toplam 38
Yorum
Normal Bacak kırması değil, sadece adalet istiyoruz. Hakemler bunu sağlayamıyorsa bıraksınlar bu işi.
- Pascal Nouma’dan Van Persie'ye gönderme
Toplam 2
Yorum
gereksiz bir açıklama olmuş çünkü maalesef rakip bunu anlayacak kapasitede değil. bir tane fbli bile çıkıp bjk haklı demedi. yanlışı savunmaktan zevk alıyorlar çünkü
10 numara Podolski’nin haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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