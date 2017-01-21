"Penaltıyla uzaktan yakından ilgisi yok"
Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu 18. hafta mücadelesinde Galatasaray, Karabükspor'a konuk oluyor.
Mücadele 1-0 Galatasaray'ın üstünlüğü ile devam ederken, 31. dakikada Lionel Carole ile Evgen Seleznyov'un ceza sahası içinde girdiği ikili mücadele sonucu Cünet Çakır penaltı noktasını gösterdi. Tartışmalı karar sonrası Galatasaraylı futbolcular uzun süre hakeme itiraz etti. Lucas Podolski bu itirazlar sonucu sarı kart gördü.
Fotomaç'ın usta yazarlarından Erman Toroğlu, A Spor'daki devre arası programında tartışmalı penaltı kararını yorumladı. Toroğlu penaltı kararı için ''Karabük'ün penaltısı dağlara, taşlara penaltı değil!'' dedi ve devam etti:
Karabüklü oyuncular akıllılar öyle bir şey ki Cüneyt'i ezdiler. Cüneyt'te zırt diye çaldı. Penaltıyla uzaktan yakından ilgisi yok.
Aslında penaltı. Karabüklü oyuncu G.Saraylı oyuncunun kolunu alıyor altına çekiyor, Aslında Galatasaray lehine penaltı.
- 21 Ocak 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 20:25
- Milan'la son tango
Toplam 24
Yorum
Beşiktaşlı şimdi nispet olsun diye bu adama bu paraları verirse fener. emin olun bırakın nispeti daha çok güldürürsünüz kendinizi 32 yaşında la bu adam
- Cüneyt Çakır golü Yasin Öztekin'e sordu
Toplam 3
Yorum
DeLy sebep gol temiz nerenle izliyon
- Ustanın eli öpülür
Toplam 4
Yorum
ligi datome ozan efendi idmanda şaklabanlık yapacağına, maçta görevini yapsın. el öpeceğine, eli öpülecek adam olsun.
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