Mücadele 1-0 Galatasaray'ın üstünlüğü ile devam ederken, 31. dakikada Lionel Carole ile Evgen Seleznyov'un ceza sahası içinde girdiği ikili mücadele sonucu Cünet Çakır penaltı noktasını gösterdi. Tartışmalı karar sonrası Galatasaraylı futbolcular uzun süre hakeme itiraz etti. Lucas Podolski bu itirazlar sonucu sarı kart gördü.



Fotomaç'ın usta yazarlarından Erman Toroğlu, A Spor'daki devre arası programında tartışmalı penaltı kararını yorumladı. Toroğlu penaltı kararı için ''Karabük'ün penaltısı dağlara, taşlara penaltı değil!'' dedi ve devam etti:



Karabüklü oyuncular akıllılar öyle bir şey ki Cüneyt'i ezdiler. Cüneyt'te zırt diye çaldı. Penaltıyla uzaktan yakından ilgisi yok.



Aslında penaltı. Karabüklü oyuncu G.Saraylı oyuncunun kolunu alıyor altına çekiyor, Aslında Galatasaray lehine penaltı.





