Cimbom vites yükseltti
Serdar Aziz’in sakatlığının ardından yeniden arayışlara başlayan sarı-kırmızılı takım, Barcelona, Juventus ve Sevilla’da forma giyen Martin Caceres’in peşine düştü.
Serdar Aziz'in sakatlanıp sezonu kapatması, Aurelien Chedjou'nun devre arasında takımdan ayrılacak olması Galatasaray'ın stoper arayışlarının değişmesine neden oldu. Daha önce Serdar'ın yanına sol stoper oynayabilecek bir oyuncu arayan sarı-kırmızılılar, Vegard Forren ile ilgileniyordu. Ancak Serdar'ın sezonu kapatmasıyla birlikte Norveçli futbolcu, beklemeye alınırken gündeme sürpriz bir yıldız girdi.
İNTER'İN DE GÖZDESİ
Cimbom, uzun bir süre Beşiktaş'la da anılan hatta imza attığı bile iddia edilen Martin Caceres için menajeri Daniel Fonseca ile temas kurdu. Muslera'nın da menajerliğini yapan Fonseca'dan, Caceres'in şartları hakkında bilgi alındı. İnter ve Sunderland gibi kulüplerinde imza attırmak istediği belirtilen Uruguaylı stoper için şartların uygun olması durumunda Muslera'nın da ikna için devreye sokulacağı gelen bilgiler arasında...
SAKATLIĞI GEÇTİ
Barcelona, Juventus ve Sevilla gibi dev takımlarda forma giyen 29 yaşındaki oyuncu, aşil tendonundaki yırtık nedeniyle geçen sezon sadece 6 maçta forma giyebildi. Juventus ile sözleşmesi bitmesine karşın sakatlığı nedeniyle yeni bir takımla anlaşamayan Caceres, ekim ayında topla çalışmalara başladı ve yeniden forma giyebilecek duruma geldi. Galatasaray'ın detaylı bir sağlık analizinin ardından transferi bitirebileceği belirtiliyor.
BARÇA SERVET ÖDEDİ
Caceres'in Huelva'daki başarılı performansı İspanya'da kısa zamanda isim yapmasını sağladı ve 4 Haziran 2008'de Barcelona'ya transfer oldu. Bu transfer için Barcelona, Villarreal'e 16 milyon euro ödedi. Anlaşmaya "50 milyon euro'ya serbest kalır" maddesi de eklendi.
CACERES'İN ARTILARI ÇOK
Tecrübesiyle öne çıkan Cimbom'un gözdesi Martin Caceres'in, bir savunma oyuncusu için tekniği yüksek ve geriden oyunu etkili kurabiliyor. Doğru pozisyon alma konusunda başarılı ve soğukkanlı yapısı var, kırmızı karttan uzak duruyor.
-Uruguaylı stoper, bek ve ön libero oynayabilen zaman zaman korner de kullanan lider ruhlu bir futbolcu...
-Martin Caceres'i bir numaraya yerleştiren Galatasaray'da, Sampdoria'da kiralık olarak forma giyen İnterli oyuncu Andrea Ranocchia da adaylar arasında...
-Hakan Balta ve Semih Kaya'nın da kolay sakatlanan oyuncular olduğunu yönetime rapor eden teknik direktör Riekerink, mutlaka stoper takviyesi yapılması gerektiğini ifade etti.
İNTER'İN DE GÖZDESİ
Cimbom, uzun bir süre Beşiktaş'la da anılan hatta imza attığı bile iddia edilen Martin Caceres için menajeri Daniel Fonseca ile temas kurdu. Muslera'nın da menajerliğini yapan Fonseca'dan, Caceres'in şartları hakkında bilgi alındı. İnter ve Sunderland gibi kulüplerinde imza attırmak istediği belirtilen Uruguaylı stoper için şartların uygun olması durumunda Muslera'nın da ikna için devreye sokulacağı gelen bilgiler arasında...
SAKATLIĞI GEÇTİ
Barcelona, Juventus ve Sevilla gibi dev takımlarda forma giyen 29 yaşındaki oyuncu, aşil tendonundaki yırtık nedeniyle geçen sezon sadece 6 maçta forma giyebildi. Juventus ile sözleşmesi bitmesine karşın sakatlığı nedeniyle yeni bir takımla anlaşamayan Caceres, ekim ayında topla çalışmalara başladı ve yeniden forma giyebilecek duruma geldi. Galatasaray'ın detaylı bir sağlık analizinin ardından transferi bitirebileceği belirtiliyor.
BARÇA SERVET ÖDEDİ
Caceres'in Huelva'daki başarılı performansı İspanya'da kısa zamanda isim yapmasını sağladı ve 4 Haziran 2008'de Barcelona'ya transfer oldu. Bu transfer için Barcelona, Villarreal'e 16 milyon euro ödedi. Anlaşmaya "50 milyon euro'ya serbest kalır" maddesi de eklendi.
CACERES'İN ARTILARI ÇOK
Tecrübesiyle öne çıkan Cimbom'un gözdesi Martin Caceres'in, bir savunma oyuncusu için tekniği yüksek ve geriden oyunu etkili kurabiliyor. Doğru pozisyon alma konusunda başarılı ve soğukkanlı yapısı var, kırmızı karttan uzak duruyor.
-Uruguaylı stoper, bek ve ön libero oynayabilen zaman zaman korner de kullanan lider ruhlu bir futbolcu...
-Martin Caceres'i bir numaraya yerleştiren Galatasaray'da, Sampdoria'da kiralık olarak forma giyen İnterli oyuncu Andrea Ranocchia da adaylar arasında...
-Hakan Balta ve Semih Kaya'nın da kolay sakatlanan oyuncular olduğunu yönetime rapor eden teknik direktör Riekerink, mutlaka stoper takviyesi yapılması gerektiğini ifade etti.
- 21 Aralık 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 01:53
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