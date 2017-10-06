Q7 VE PEPE ASKERİ UÇAKLA GİTTİ!
Portekiz Milli Takımı, 2018 Dünya Kupası Elemeleri kapsamında deplasmanda oynayacağı Andorra maçına askeri uçakla gitti.
Andorra Havaalanı'nın çok kısa ve dar olduğundan dolayı bu yola başvurulduğu açıklanırken, futbolcular da uçağa binmeden önce hayranlarıyla bol bol fotoğraf çektirip imza dağıttı.
- 06 Ekim 2017, Cuma
- Güncelleme: 15:42
-
ÇARE DIRAR
Toplam 27
Yorum
SM Aykut çare bulmus peki dirar once yokmuydu yenimi geldi Dirar oynarken herkes elestirdi yeterli degil diye simdi çareolmus denize dusen ....
-
LUCESCU'DAN İKİ İSME KESİK
Toplam 8
Yorum
BT o değilde şu an serdar'dan daha iyi bir tane defans yok türk olarak, nasıl bir adalet. Mehmet Topal Stoper oynaya mıyor bunu hala anlamadık.
-
ABDÜLKADİR'E İKİ DEV TALİP
Toplam 4
Yorum
paşa Teo beşiktaş ve Başakşehir in TS ile maçlarındaki Abdülkadiri izle ozaman ne büyük yetenek olduğunu görürsün Canere futbolu bıraktıracaktı!!
Q7 VE PEPE ASKERİ UÇAKLA GİTTİ! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.