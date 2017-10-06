KULÜPLER BİRLİĞİ’NDEN YALANLAMA
Kulüpler Birliği Vakfı, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kurulları’nın istifaya çağırıldığı ile ilgili çıkan haberleri yalanladı.
"Kulüpler Birliği Vakfı'nın 04.10.2017 tarihinde gerçekleştirdiği toplantısında görüşülen tüm konular, toplantı sonrasında Vakıf Başkanımız Dursun Özbek tarafından yapılan basın açıklamasında tüm şeffaflığıyla ve eksiksiz olarak dile getirilmiştir.
Hürriyet Gazetesinin 05.10.2017 tarihli gazetesinde "Kulüpler Kazan Kaldırdı" başlıklı haberinde yer alan ve "Karabükspor, Sivasspor, Akhisarspor ve Göztepe'nin sesli ve açık olarak destek verdikleri" ifadesiyle TFF Kurullarının istifaya çağrıldığına dair ifadeler gerçeği yansıtmamaktadır. TFF Kurulları ile ilgili toplantıda alınan karar, Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Sayın Dursun Özbek'in toplantı sonunda yaptığı açıklamada belirtildiği gibi, yaşanan memnuniyetsizliğin TFF Yönetimi ile görüşülmesi kararından ibarettir."
- 06 Ekim 2017, Cuma
- Güncelleme: 16:53
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İŞTE GIULIANO’NUN ASIL SORUNU
Toplam 14
Yorum
Whisperer Alex, kariyerinin en muhteşem sezonunu Aykut Kocaman yönetiminde yaşadı. En yüksek gol ve asist rakamlarına ulaştığı sezon o sezondu..
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ABDÜLKADİR'E İKİ DEV TALİP
Toplam 6
Yorum
ibrahim halil eğer hakikaten böyle bir teklif varsa. hemen gitsin. yoksa burda paslanır gider.
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LUCESCU'DAN İKİ İSME KESİK
Toplam 14
Yorum
Hüseyin Büyükbayram Lucescu Yenilmek için kadro oluşturmuş,ilk onbirde H,Ali Kaldırım,M,Ekici,Mevlüt,,TS Olcay, kesin oynatması gerekirdi kadroda Yok,
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