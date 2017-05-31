 Vitor Pereira kabusu! – Fotomaç – 31 Mayıs 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    31 Mayıs 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    kabusu!

    Vitor Pereira kabusu!

    Almanya İkinci Futbol Ligi play-out maçında, ’nin eski teknik direktörü ’nın çalıştırdığı takımı, 1-1’in rövanşında üçüncü lig ekibi Jahn Regensburg'a 2-0 yenilerek küme düştü

    Münih kentindeki Allianz Arena'da oynanan mücadelede, ikinci ligde sezonu 16. sırada tamamlayan ile 3. ligi üçüncülükle bitiren Jahn Regensburg, play-out rövanş maçında karşılaştı.

    İlk maçı 1-1 biten eşleşmenin rövanşında Jahn Regensburg, 30. dakikada Kolja Pusch ve 41. dakikada Marc Lais'in golleriyle 1860 Münih'i 2-0 mağlup etti.

    Böylelikle 'nın başında bulunduğu 1860 Münih, 24 yıl aradan sonra 3. lige düştü. Jahn Regensburg ise gelecek sezon ikinci ligde oynamaya hak kazandı.

    1. 31 Mayıs 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:46
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Vitor Pereira kabusu! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.