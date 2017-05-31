Vitor Pereira kabusu!

Münih kentindeki Allianz Arena'da oynanan mücadelede, ikinci ligde sezonu 16. sırada tamamlayan 1860 Münih ile 3. ligi üçüncülükle bitiren Jahn Regensburg, play-out rövanş maçında karşılaştı.



İlk maçı 1-1 biten eşleşmenin rövanşında Jahn Regensburg, 30. dakikada Kolja Pusch ve 41. dakikada Marc Lais'in golleriyle 1860 Münih'i 2-0 mağlup etti.



Böylelikle Vitor Pereira'nın başında bulunduğu 1860 Münih, 24 yıl aradan sonra 3. lige düştü. Jahn Regensburg ise gelecek sezon ikinci ligde oynamaya hak kazandı.