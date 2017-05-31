Vitor Pereira kabusu!
Almanya İkinci Futbol Ligi play-out maçında, Fenerbahçe’nin eski teknik direktörü Vitor Pereira’nın çalıştırdığı 1860 Münih takımı, 1-1’in rövanşında üçüncü lig ekibi Jahn Regensburg'a 2-0 yenilerek küme düştü
Münih kentindeki Allianz Arena'da oynanan mücadelede, ikinci ligde sezonu 16. sırada tamamlayan 1860 Münih ile 3. ligi üçüncülükle bitiren Jahn Regensburg, play-out rövanş maçında karşılaştı.
İlk maçı 1-1 biten eşleşmenin rövanşında Jahn Regensburg, 30. dakikada Kolja Pusch ve 41. dakikada Marc Lais'in golleriyle 1860 Münih'i 2-0 mağlup etti.
Böylelikle Vitor Pereira'nın başında bulunduğu 1860 Münih, 24 yıl aradan sonra 3. lige düştü. Jahn Regensburg ise gelecek sezon ikinci ligde oynamaya hak kazandı.
- 31 Mayıs 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 00:46
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O avukatın görevine son verildi
Toplam 5
Yorum
gerçek taraftar taraftar,sen rahat ol geniş takıl, siz son maçta şampiyon olduk diye sevinip sonra stadı yakan acizlerdensin bunu gizleme,uhte olmuş sana o
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Yeşil formalı göremedi!
Toplam 13
Yorum
Erol Galatasarayın yapacağı yabancı hakem istemek.Bunu her platformda gündeme getirmek.
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Ve Bruma transferi açıklandı
Toplam 33
Yorum
ALPER70 buruma gibi oyuncu bidaha zor bulunur satılmasa iyiydi
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