 Devler onun için yarışıyor! – Fotomaç – 25 Mayıs 2017
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    25 Mayıs 2017, Perşembe
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    Devler onun için yarışıyor!

    Devler onun için yarışıyor!
    Hollanda'da Twente formasıyla bu sezon adından söz ettiren Enes Ünal, birçok kulübün transfer listesine girdi. Hollanda ekibiyle ligde 18 gol atan 20 yaşındaki futbolcu için Lille ve Porto ısrarcı davranırken, Schalke 04, Werder Bremen ve Monaco'nun da takipte olduğu iddia edildi.
    1. 25 Mayıs 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:47
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