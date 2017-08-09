Sneijder tartışmalara noktayı koydu
Nice ile sözleşme imzalayan Wesley Sneijder, Hollanda gazetesi De Telegraaf’a verdiği özel röportajda "Türkiye'de kendimi her zaman güvende hissettim" şeklinde konuştu.
Galatasaray'la yolları ayrıldıktan sonra kariyerini Fransa Ligi ekiplerinden Nice'te sürdürme kararı alan Wesley Sneijder, neden Fransız ekibini seçtiği, geleceği ve Türkiye'deki yaşantısı hakkında soruları yanıtladı.
Hollanda'nın önde gelen gazetelerinden De Telegraaf'a konuşan Sneijder, transferinde Nice Teknik Direktörü Lucien Favre'ın önemli rol oynadığını dile getirdi.
İsviçreli çalıştırıcının kulübün sportif planı ve projelerini anlatmasının ardından Nice'e gelmeye ikna olduğunu ifade eden Hollandalı yıldız oyuncu, rekabet seviyesi yüksek bir lig olması nedeniyle Fransa Ligi'ni tercih ettiğini ifade etti.
Sneijder, önümüzdeki yaz yapılacak Dünya Kupası'nda milli takım kadrosunda yer alabilmek adına için Çin veya ortadoğu ülkelerine gitmeme kararı aldığını da sözlerine ekledi.
Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra kişisel antrenörü ile çalışmalarına devam ettiğini ve fiziki açıdan bir sorunu olmadığını dile getiren Sneijder, Galatasaray taraftarını asla unutmayacağını belirtti.
Hollandalı yıldız ayrıca, kendini Türkiye'de hep güvende hissettiğini ve İstanbul'u çok sevdiğini şu sözlerle dile getirdi:
"Türkiye'de kendimi her zaman güvende hissettim. İstanbul ve Türkiye hayatımda her zaman önemli bir yer teşkil edecek."
Sneijder böylece, Türkiye'nin güvenliğiyle ilgili yurt dışında ortaya atılan yersiz iddialara da net bir cevap vermiş oldu.
- 09 Ağustos 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 15:46
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Fenerbahçe, Soldado transferini bitirdi
Toplam 67
Yorum
gomez vs soldado mu? gomez kariyerinde 35 bin dk. oynayıp 300 gol atmış. soldado 28 bin dk oynayıp yarısı kadar gol atmış 150 tane.gomez soldadoyu 2ye katlar.
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Kupada yeni dönem
Toplam 3
Yorum
idris çok iyi oldu
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Feghouli yine rötar yaptı!
Toplam 14
Yorum
uğur AYDIN neymar mı messi mi bu adam galatasaraydandamı büyük ki hep rötar yapıyor, eskiden galatasaray bekletirdi şimdi galatasaray bekler oldu Yazık
Sneijder tartışmalara noktayı koydu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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