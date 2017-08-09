Sneijder tartışmalara noktayı koydu

Galatasaray'la yolları ayrıldıktan sonra kariyerini Fransa Ligi ekiplerinden Nice'te sürdürme kararı alan Wesley Sneijder, neden Fransız ekibini seçtiği, geleceği ve Türkiye'deki yaşantısı hakkında soruları yanıtladı.

Hollanda'nın önde gelen gazetelerinden De Telegraaf'a konuşan Sneijder, transferinde Nice Teknik Direktörü Lucien Favre'ın önemli rol oynadığını dile getirdi.

İsviçreli çalıştırıcının kulübün sportif planı ve projelerini anlatmasının ardından Nice'e gelmeye ikna olduğunu ifade eden Hollandalı yıldız oyuncu, rekabet seviyesi yüksek bir lig olması nedeniyle Fransa Ligi'ni tercih ettiğini ifade etti.

Sneijder, önümüzdeki yaz yapılacak Dünya Kupası'nda milli takım kadrosunda yer alabilmek adına için Çin veya ortadoğu ülkelerine gitmeme kararı aldığını da sözlerine ekledi.







Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra kişisel antrenörü ile çalışmalarına devam ettiğini ve fiziki açıdan bir sorunu olmadığını dile getiren Sneijder, Galatasaray taraftarını asla unutmayacağını belirtti.

Hollandalı yıldız ayrıca, kendini Türkiye'de hep güvende hissettiğini ve İstanbul'u çok sevdiğini şu sözlerle dile getirdi:

"Türkiye'de kendimi her zaman güvende hissettim. İstanbul ve Türkiye hayatımda her zaman önemli bir yer teşkil edecek."



Sneijder böylece, Türkiye'nin güvenliğiyle ilgili yurt dışında ortaya atılan yersiz iddialara da net bir cevap vermiş oldu.