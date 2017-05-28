Fransa Kupası, Paris Saint-Germain'in
Fransa Kupası finalinde Angers'i 1-0 yenen Paris Saint-Germain, şampiyonluğa ulaştı.
Başkent Paris'teki Stade de France'ta oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sonuçlandı.
İkinci yarıda uzun süre eşitlik bozulmadı. Mücadelenin 90+1. dakikasında Angerslı futbolcu Issa Cissokho, kendi kalesine attığı golle Paris Saint-Germain'i 1-0 öne geçirdi.
Karşılaşma bu skorla sona erdi ve Paris Saint-Germain, üst üste 3, toplamda ise 11. kez Fransa Kupası'nı müzesine götürdü. Paris Saint-Germain, bu kupayı en fazla kazanan takım oldu.
- 28 Mayıs 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:16
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Emre Mor'u ister misiniz?
Toplam 26
Yorum
Kartal Emre Mor ligi çalkalar bence 3 tane Bruma eder hele Beşiktaşta tadından yenmes bırak sal gitsin defansları paramparça eder iyiceyorarbitirir
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Eliaquim Mangala Kartal’a doğru
Toplam 22
Yorum
Kadir zaten top oynamaya gelmezlerki, eglenceye, Mangala gelirler
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Fenerbahçe - Trabzonspor | Canlı Anlatım
Toplam 6
Yorum
Ilk defa Ilk defa sunu soyluyorum insallah 5 yersin bu ne rezil bir takim toptan afamdan korkan ayakta uyuyan reziller
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