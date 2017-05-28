 Fransa Kupası, Paris Saint-Germain'in – Fotomaç – 28 Mayıs 2017
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    28 Mayıs 2017, Pazar
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    Fransa Kupası, 'in

    Fransa Kupası, Paris Saint-Germain'in

    Fransa Kupası finalinde Angers'i 1-0 yenen , şampiyonluğa ulaştı.

    Başkent Paris'teki Stade de France'ta oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sonuçlandı.

    İkinci yarıda uzun süre eşitlik bozulmadı. Mücadelenin 90+1. dakikasında Angerslı futbolcu Issa Cissokho, kendi kalesine attığı golle 'i 1-0 öne geçirdi.

    Karşılaşma bu skorla sona erdi ve Paris Saint-Germain, üst üste 3, toplamda ise 11. kez Fransa Kupası'nı müzesine götürdü. Paris Saint-Germain, bu kupayı en fazla kazanan takım oldu.

    1. 28 Mayıs 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:16
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