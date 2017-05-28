Fransa Kupası, Paris Saint-Germain'in

Başkent Paris'teki Stade de France'ta oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sonuçlandı.

İkinci yarıda uzun süre eşitlik bozulmadı. Mücadelenin 90+1. dakikasında Angerslı futbolcu Issa Cissokho, kendi kalesine attığı golle Paris Saint-Germain'i 1-0 öne geçirdi.

Karşılaşma bu skorla sona erdi ve Paris Saint-Germain, üst üste 3, toplamda ise 11. kez Fransa Kupası'nı müzesine götürdü. Paris Saint-Germain, bu kupayı en fazla kazanan takım oldu.