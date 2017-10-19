Biz kazanacağız
Brezilyalı oyuncu, “Rakibimiz iyi bir performans yakaladı. Namağlup gidiyorlar. Ama bu kez karşılarında biz olacağız. Umuyorum ki kazanan taraf da biz olacağız” dedi
G.SARAY'IN FİKSTÜRÜ ZOR
GALİBİYETİN kendilerini yukarıya yaklaştıracağını kaydeden Giuliano, "Kazanırsak, moral bulacağız. Galatasaray'ı bekleyen zorlu deplasmanlar ve derbiler var. Beraberlikte çok kötü olmaz. Eğer yenilgiyle dönersek işler çok zorlaşabilir. İpler bizim elimizde olmaz. Rakipleri takip etmek zorunda kalırız. Bu da iyi olmaz. Tek düşüncemiz galibiyet. Biz şampiyonluk için mücadele ediyoruz" ifadelerini kullandı.
DÜNYA DERBİSİ OLACAK
İKİ takım arasında çok büyük bir rekabet olduğunu bildiğini kaydeden Giuliano şöyle devam etti: "Derbilerin tarihini biliyorum. Brezilya ve Rusya'dayken bu maçlardan haberim vardı. Bir dünya derbisi olacak. Souza'nın o statta neler yaptığını biliyorum. Halen o golle hatırlanıyor. Ben elimden geleni yapacağım. Önemli olan takımın kazanması. Başkası atsın, takım kazansın, ben yine mutlu olurum."
3. SIRAYA KOYDU
GİULİANO, Galatasaray- Fenerbahçe derbisinin dünyanın ilk 5 derbisi arasında yer aldığını belirterek, "Bence 1 numaralı derbi Real Madrid-Barcelona derbisi. Gremio-Internacional maçlarını yaşadım. Bu duyguları düşündüğümde Fenerbahçe- Galatasaray derbilerini 3.sıraya koyuyorum" diye konuştu.
Giuliano'dan inciler...
* Aykut Kocaman ile ilişkim çok iyi. Kapısı her zaman açık. Çok zeki bir teknik direktör. * Hedefim her zaman Brezilya Milli Takımı'nda yer almak.
* Adaptasyonum bittiğinde gollerimin sayısı artacaktır. * İkinci bir forvet gibi oynadığımda kendimi rahat hissediyorum.
* Futbolda adaletten söz etmek zor.
* Hedefim her zaman Brezilya Milli Takımı'nda yer almak.
* Cristiano Ronaldo mükemmel bir oyuncu. Ama tarihin en iyisi dediğinizde fenomen Ronaldo, Cristiano'dan daha iyi.
- 19 Ekim 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:58
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Giuliano'dan Galatasaray maçı yorumu
Toplam 5
Yorum
bjkli bunlar hep Malatya nın yüzünden havaya soktular futbol fakirlerini...
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Galatasaray sonunu getiremedi!
Toplam 1
Yorum
Aslan HER SENE TAKIMDAKI TÜM OYUNCULAR DEGISTIRILIRSE TAKIM OLAMAYIZ BARI BUYILKI KADROYU SENEYE KORUYALIM INANIN COK DAHA IYI OLURUZ
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Orman cevap vermedi, taraftar belirledi
Toplam 22
Yorum
bjktufan porto aboubakara 50 m euro yazdı cenkin ne eksiği var ayrıca ingiliz takımları artık sağ beke 50 veriyor 40 tan aşağı satmak zaten saçmalık.
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