Biz kazanacağız

FENERBAHÇE'NİN Brezilyalı futbolcusu Giuliano, derbi öncesi NTV Spor'a konuştu. Tecrübeli futbolcu, derbilerin favorisi olmadığını belirterek, "Derbiler anların belirleyici olduğu maçlardır. Galatasaray iyi bir performans yakaladı. Namağlup olarak gidiyorlar. Ama bu kez karşılarında biz olacağız. Skorlarımızı iyiye taşıyoruz. Gelişiyoruz. Elimizden geleni yapacağız. Umarım kazanan taraf biz olacağız" dedi.



G.SARAY'IN FİKSTÜRÜ ZOR

GALİBİYETİN kendilerini yukarıya yaklaştıracağını kaydeden Giuliano, "Kazanırsak, moral bulacağız. Galatasaray'ı bekleyen zorlu deplasmanlar ve derbiler var. Beraberlikte çok kötü olmaz. Eğer yenilgiyle dönersek işler çok zorlaşabilir. İpler bizim elimizde olmaz. Rakipleri takip etmek zorunda kalırız. Bu da iyi olmaz. Tek düşüncemiz galibiyet. Biz şampiyonluk için mücadele ediyoruz" ifadelerini kullandı.



DÜNYA DERBİSİ OLACAK

İKİ takım arasında çok büyük bir rekabet olduğunu bildiğini kaydeden Giuliano şöyle devam etti: "Derbilerin tarihini biliyorum. Brezilya ve Rusya'dayken bu maçlardan haberim vardı. Bir dünya derbisi olacak. Souza'nın o statta neler yaptığını biliyorum. Halen o golle hatırlanıyor. Ben elimden geleni yapacağım. Önemli olan takımın kazanması. Başkası atsın, takım kazansın, ben yine mutlu olurum."



3. SIRAYA KOYDU

GİULİANO, Galatasaray- Fenerbahçe derbisinin dünyanın ilk 5 derbisi arasında yer aldığını belirterek, "Bence 1 numaralı derbi Real Madrid-Barcelona derbisi. Gremio-Internacional maçlarını yaşadım. Bu duyguları düşündüğümde Fenerbahçe- Galatasaray derbilerini 3.sıraya koyuyorum" diye konuştu.



Giuliano'dan inciler...

* Aykut Kocaman ile ilişkim çok iyi. Kapısı her zaman açık. Çok zeki bir teknik direktör. * Hedefim her zaman Brezilya Milli Takımı'nda yer almak.

* Adaptasyonum bittiğinde gollerimin sayısı artacaktır. * İkinci bir forvet gibi oynadığımda kendimi rahat hissediyorum.

* Futbolda adaletten söz etmek zor.

* Cristiano Ronaldo mükemmel bir oyuncu. Ama tarihin en iyisi dediğinizde fenomen Ronaldo, Cristiano'dan daha iyi.