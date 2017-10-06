GIULIANO'DAN 2 GOL!
Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu'nun 8. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor’u konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı çalışmayla sürdürdü.
Profesyonel Futbol Takımı, Evkur Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını 2 günlük iznin ardından 9 Ekim Pazartesi günü yapacağı antrenmanla sürdürecek.
- 06 Ekim 2017, Cuma
- Güncelleme: 18:52
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GALATASARAY'IN MAÇI İPTAL OLDU
Toplam 2
Yorum
huseyn GS 2-1 FB
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DİLMEN GALİBİYETİN ŞİFRESİNİ VERDİ
Toplam 6
Yorum
GALATASARAY ARDANIN OLDUĞU TAKIMIN KAZANACAĞINDAN EMİNMİSİN BOŞUNA UMUTLANMA FİNALLERE GİDEMEYECEĞİZ RIDVAN NE YAP ET ARDAYI FENERE TRANSFER ET BİZ NO
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Aykut Kocaman: Böyle gitmeyecek
Toplam 17
Yorum
z4554 tempoya yakıtı olan hoca gerekir. Aykut, 'donuk' ve 'cool'. Kendi çapında güneş, supernova patlamaları maçta yapabilecek ateşli ekip işi.
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