GIULIANO'DAN 2 GOL!

Teknik Direktör Aykut Kocaman yönetiminde saat 16.00'da başlayan antrenman, 2 saat sürdü. Milli oyunculardan yoksun gerçekleştirilen çalışma koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Koordinasyon hareketlerinin ardından A takım ve genç oyunculardan oluşan karma takımlar, aralarında antrenman maçı yaptılar. Karma antrenman maçını 5-0 kazanan ekibin gollerini; Giuliano (2) Aatif Chahechouhe (2) ve Fernandao kaydetti.Profesyonel Futbol Takımı, Evkur Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını 2 günlük iznin ardından 9 Ekim Pazartesi günü yapacağı antrenmanla sürdürecek.