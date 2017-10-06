 GIULIANO'DAN 2 GOL! – Fotomaç – 06 Ekim 2017
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    06 Ekim 2017, Cuma
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    GIULIANO'DAN 2 GOL!

    GIULIANO'DAN 2 GOL!

    Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu'nun 8. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor’u konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı çalışmayla sürdürdü.

    Teknik Direktör Aykut Kocaman yönetiminde saat 16.00'da başlayan antrenman, 2 saat sürdü. Milli oyunculardan yoksun gerçekleştirilen çalışma koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Koordinasyon hareketlerinin ardından A takım ve genç oyunculardan oluşan karma takımlar, aralarında antrenman maçı yaptılar. Karma antrenman maçını 5-0 kazanan ekibin gollerini; Giuliano (2) Aatif Chahechouhe (2) ve Fernandao kaydetti.

    Profesyonel Futbol Takımı, Evkur Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını 2 günlük iznin ardından 9 Ekim Pazartesi günü yapacağı antrenmanla sürdürecek.



    1. 06 Ekim 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 18:52
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