Erman Toroğlu'ndan penaltı yorumu!

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Aytemiz Alanyaspor deplasmanında Fenerbahçe'nin 2-1 üstünlüğüyle tamamlanan ilk yarının ardından çarpıcı ifadeler kullandı. Toroğlu, Alanyaspor'un penaltı beklediği pozisyonu da değerlendirdi. İşte Toroğlu'nun açıklamaları:



"Orta sahalar bomboş"

İnanılmaz kontrolsüz oynuyorlar. Orta sahayı yürüye yürüye geçiyorlar. İstanbul'daki Vatan Caddesi'nden geçer gibi rahatlar. Alanya alıyor direkt Fener ceza alanına geliyor; Fener alıyor, Alanya ceza alanına gidiyor. Bu sezon seyrettiğim orta sahaları en boş, en rahat geçen maç. 3 tane gol oldu böyle giderse 2'inci yarıda daha gol olur. Alanya'daki sıcağa neme göre maç tempolu gidiyor. Sıcaklarda daha uyuşuk olur, gitmezsin falan ama iki taraf da kontrolsüz oynuyor.

"Birinden biri yanlış!"

35. dakikada köşe vuruşundan gelen topta Josef de Souza'nın ele oynadığı yönünde itirazlarda bulunan Alanyasporlu futbolcular, hakem Mete Kalkavan'dan penaltı bekledi. Kalkavan'ın devam dediği pozisyonla ilgili Toroğlu, "Çok enteresan! Aynı gün gelen 2 pozisyon biri Trabzon maçında Başakşehir'e verilen penaltı, şimdi de Fener maçında bu pozisyon. İki pozisyon da birbirine benziyor. Orada hakem verdi, burada vermedi! MHK'nın dediğinde göre ikisinden biri yanlış! Trabzon maçında Başakşehir'e çalınan penaltı daha yakın mesafeden gelen bir top. Orada da el açık. Bu pozisyon daha uzaktan geliyor el yine açık bu çarpmayı da geçiyor. Hakem orada veriyor burada vermiyor.

Josef de Souza'nın pozisyonunda doğrudan değil vücuttan gelip ele çarpıyor. Uzun mesafeden gelen topta hakem yorumu bile yoktur! Kısa mesafeden ele çarpan topta hakem yorumu katabilir. Birinden biri yanlış!





"Valbuena cennetlik canını cehenneme soktu!"

Koşmayan adamlar çene yapan adamlar bu adama sallıyor. Adamın koşması, fazla çalışması göze batıyor. Sen de bizim gibi ol da göze batma, biz yırtarım diyorlar. Pas vermiyor diye eleştiriliyor. Valbuena aptal mı boş adam var da pas mı vermiyor. Deli miyim kendimi yoracağım? Top verilmez hocam top alınır. Demek ki bu futbolcu boşa çıkarıyor alıyor topu. Cennetlik canını ceheneme soktu derler. boşa çıkıyor bana pas verin diyor. Faydalı bir oyuncu. O kadar basit.



"Janssen tehlikeli yerlere giriyor"

Janssen iyi oyuncu. iyi yerlere giriyor çıkIyor. Tehlikeli bir adam. Bu geldikten sonra Van persie oynayamaz. İşi götürür bu sene.