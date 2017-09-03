 Yine yeniden Rodriguinho – Fotomaç – 03 Eylül 2017
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    03 Eylül 2017, Pazar
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    Yine yeniden Rodriguinho

    Yine yeniden Rodriguinho
    Corinthians'a yakın internet sitesi, F.Bahçe'nin eski gözdesi Rodriguinho için yeni teklif yaptığını iddia etti. Transfer için 8 Eylül'e kadar zaman olduğu hatırlatıldı. Rodriguinho '10 numara' oynuyor...
    1. 03 Eylül 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 02:25
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