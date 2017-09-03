 Teo için teklifi inceledik ama! – Fotomaç – 03 Eylül 2017
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    03 Eylül 2017, Pazar
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    Teo için teklifi inceledik ama!

    Teo için teklifi inceledik ama!
    Anderlecht'in genel menajeri Herman Van Holsbeeck, Lukasz Teodorczyk için, "F.Bahçe'nin teklifini inceledik. Oyuncumuz takımda kaldığı için mutluyuz" dedi. Holsbeeck'in sözleri transferi Polonyalı forvetin istemediği şeklinde yorumlandı. Belçika basını da, Anderlecht'in oyuncuyu satmaya hazır olduğunu yazmıştı.
    1. 03 Eylül 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:46
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