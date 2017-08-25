Van Persie bıktırdı!

Trabzonspor derbisindeki performansıyla tepki çeken Van Persie, sürekli sakatlanması ve oynadığı zaman sahada ruh gibi gezinmesiyle sarı lacivertli taraftarları çıldırtırken dünkü Vardar maçında yine takımın en kötüsüydü.

5.7 milyon euro'luk maliyetiyle Fenerbahçe'nin maaş bütçesinin en büyük yüklerinden biri olan Hollandalı yıldız oynadığı 59 dakika boyunca ortalarda görünmedi.

Sahada yürüyen Van Persie, Vardar gibi zayıf bir ekip karşısında dahi varlık gösteremezken sarı lacivertli camiaya "Yeter artık!" dedirti.