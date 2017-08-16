Nani geliyor Nani
F.Bahçe, eski yıldızı için bu hafta ispanya seferine çıkıyor. Yönetim, Soldado transferi sırasında “Dönerim” yanıtı aldığı Luis Nani için Valencia’ya kiralama teklifi yapacak. İspanyol ekibinin satış listesine koyduğu Portekizli futbolcunun yeniden ‘çubuklu’ giymesi büyük olasılık.
BEKLENTİYİ KARŞILAYAMADI
Yöneticilerin bu hafta içinde sefere çıkarak Valencia'lı yetkililerle kiralama konusunda teklif sunacağı bildirildi. Geçen sezon başında 8.5 milyon euro'ya Valencia'ya satılan Portekizli yıldız, beklentilerin altında kalınca siyah-beyazlı kulübün gönderilecekler listesine girdi. Oyuncuyu elden çıkarmayı, en azından maaşından kurtulmayı isteyen İspanyolların teklife evet demesine kesin gözüyle bakılıyor. 30 yaşındaki yıldız, Valencia formasıyla 26 maçta 5 gol atarken 8 de asist yaptı.
- 16 Ağustos 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 03:17
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''Onun gibi bir futbolcuyu kim istemez''
Toplam 5
Yorum
gs ardakatkı sağlar ama maliyetli olur, stopere vida ve sol beke asamoha transferleri daha yerinde olur.
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Vida yerini buluyor
Toplam 17
Yorum
lakerda vidayla demirörenin ne alakası var yazdğını iyi oku dürbün
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Trabzonspor, Yanal ile yine iyi başladı
Toplam 7
Yorum
Ahmet Can Beşiktaş karşısındaki konyayla Trabzon karşısındaki konyayı izledinmi. Beşiktaş maçında kapanan haddini bilen konya tabzonu ezdi geçti.
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