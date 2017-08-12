 Stoch, Slavia’da – Fotomaç – 12 Ağustos 2017
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    12 Ağustos 2017, Cumartesi
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    Stoch, Slavia’da

    Stoch, Slavia’da
    'de ile yollar ayrıldı. Ayrılmak istediğini söyleyen Slovak futbolcu, Çek Ligi ekiplerinden Slavia Prag ile anlaşmaya vardı. Slavia, 27 yaşındaki oyuncu için sarı-lacivertlilere 1 milyon euro ödeyecek.
    1. 12 Ağustos 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:50
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