Stoch, Slavia’da
Fenerbahçe'de Miroslav Stoch ile yollar ayrıldı. Ayrılmak istediğini söyleyen Slovak futbolcu, Çek Ligi ekiplerinden Slavia Prag ile anlaşmaya vardı. Slavia, 27 yaşındaki oyuncu için sarı-lacivertlilere 1 milyon euro ödeyecek.
- 12 Ağustos 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 02:50
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Haddini bil... Sen seni bil sen seni, sen seni bilmez isen patlatırlar enseni...Partal atma ikide bir.
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Bence Çok iyi trasfer
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