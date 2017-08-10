Stoper için hedef Gomez
Sarı-lacivertliler, Simon Kjaer'in satılmasının ardından yerini Roman Neustadter ile doldurmuştu. Ancak Aykut Kocaman bu bölgeye bir takviye istiyor. Kanarya'nın gündemindeki isim Gustavo Gomez. F.Bahçeli idareciler, 24'lük stoper için Milan'la resmi görüşmeleri kısa süre içinde başlatıyor.
- 10 Ağustos 2017, Perşembe
- Güncelleme: 03:29
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Soldado: "Türkiye'nin en büyüğüne geldim"
Toplam 118
Yorum
Onur HastaGs lıyım hayırlı olsun kardes takımımıza.Gs olmazsa Fb, Fb olmazsa Gs olmaz.Ama nıye genclerımız yok bızım yazık degılmı paralarımıza..
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Fenerbahçe'nin "Kocaman" ümidi
Toplam 17
Yorum
POZ Güzelde poz vermiş, ısmarlama haber için. YEDİK...
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Soldado: "Türkiye'nin en büyüğüne geldim"
Toplam 118
Yorum
ned en büyüğüne grlmiş ??
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