Stoper için hedef Gomez

Sarı-lacivertliler, Simon Kjaer'in satılmasının ardından yerini Roman Neustadter ile doldurmuştu. Ancak Aykut Kocaman bu bölgeye bir takviye istiyor. Kanarya'nın gündemindeki isim Gustavo Gomez. F.Bahçeli idareciler, 24'lük stoper için Milan'la resmi görüşmeleri kısa süre içinde başlatıyor.