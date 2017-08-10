 Stoper için hedef Gomez – Fotomaç – 10 Ağustos 2017
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    10 Ağustos 2017, Perşembe
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    Stoper için hedef Gomez

    Stoper için hedef Gomez
    Sarı-lacivertliler, Simon Kjaer'in satılmasının ardından yerini Roman Neustadter ile doldurmuştu. Ancak Aykut Kocaman bu bölgeye bir takviye istiyor. Kanarya'nın gündemindeki isim Gustavo Gomez. F.Bahçeli idareciler, 24'lük stoper için Milan'la resmi görüşmeleri kısa süre içinde başlatıyor.
    1. 10 Ağustos 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 03:29
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