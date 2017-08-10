 Spartak ısrarlı – Fotomaç – 10 Ağustos 2017
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    10 Ağustos 2017, Perşembe
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    Spartak ısrarlı

    Spartak ısrarlı
    Rus ekibnin Roman Neustadter'e ilgisi giderek büyüyor. Spartak Moskova ilk olarak 3 milyon euro önermişti. Ardından teklifini 5'e yükseltmişti. Rus basınındaki haberlere göre son olarak Zenit'ten 5 gol yiyen Spartak, Neustadter için Kanarya'ya 8 milyon euro önerdi. Aykut Kocaman ise pas yeteneği nedeniyle kalması yönünde görüş bildirdi.
    1. 10 Ağustos 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 03:27
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