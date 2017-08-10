Spartak ısrarlı
Rus ekibnin Roman Neustadter'e ilgisi giderek büyüyor. Spartak Moskova ilk olarak 3 milyon euro önermişti. Ardından teklifini 5'e yükseltmişti. Rus basınındaki haberlere göre son olarak Zenit'ten 5 gol yiyen Spartak, Neustadter için Kanarya'ya 8 milyon euro önerdi. Aykut Kocaman ise pas yeteneği nedeniyle kalması yönünde görüş bildirdi.
- 10 Ağustos 2017, Perşembe
- Güncelleme: 03:27
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Soldado: "Türkiye'nin en büyüğüne geldim"
Toplam 118
Yorum
Onur HastaGs lıyım hayırlı olsun kardes takımımıza.Gs olmazsa Fb, Fb olmazsa Gs olmaz.Ama nıye genclerımız yok bızım yazık degılmı paralarımıza..
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Fenerbahçe'nin "Kocaman" ümidi
Toplam 17
Yorum
POZ Güzelde poz vermiş, ısmarlama haber için. YEDİK...
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Soldado: "Türkiye'nin en büyüğüne geldim"
Toplam 118
Yorum
ned en büyüğüne grlmiş ??
Spartak ısrarlı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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