Spartak ısrarlı

Rus ekibnin Roman Neustadter'e ilgisi giderek büyüyor. Spartak Moskova ilk olarak 3 milyon euro önermişti. Ardından teklifini 5'e yükseltmişti. Rus basınındaki haberlere göre son olarak Zenit'ten 5 gol yiyen Spartak, Neustadter için Kanarya'ya 8 milyon euro önerdi. Aykut Kocaman ise pas yeteneği nedeniyle kalması yönünde görüş bildirdi.