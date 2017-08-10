Gün gibi aşikardı!
Aziz Yıldırım’ın ‘bizden gizlemişler’ dediği Van Persie’nin sakatlık dosyasını açıklıyor. Premier Lig’de 21 Şubat 2015’te yaşadığı sakatlık sonrası ameliyat olan Hollandalı’nın sıkıntısı gittikçe büyüyünce ManU satılığa çıkardı. Pek çok kulüp talip oldu. Hatta Lazio, golcüyü kontrolden geçirdi; ama sonuçlar ortaya çıkınca geri adım attı. O dönem RvP’yi isteyen Beşiktaş’ın sağlık heyeti bile sarı-lacivertli kulübü uyardı
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, geçtiğimiz gün NTV'de katıldığı programda performansı nedeniyle eleştirilen Van Persie'nin 2015 yaz transfer döneminde gelirken sakatlığı bulunduğunu ancak dönemin sportif direktörü Terraneo tarafından bunun kendilerinden gizlendiğini açıklamıştı. FOTOMAÇ, Van Persie'nin transfer sürecindeki sağlık kontrolleri ve sarı-lacivertli kulübün transfer politikasındaki gerçeklere ulaştı...
SWANSEA MAÇINDA DARBE
Buna göre Persie'nin kaderini değiştiren olay 21 Şubat 2015'te M. United'ın Swansea'ye yenildiği maçta meydana geldi. Bileğine aldığı darbe ile sakatlanan Hollandalı, büyük bir operasyon geçirdi. 2 ay sonra sahalara döndü. Operasyon sırasında 2009'da yaşadığı operasyonda da başına dert açan 'talus' kemiğinde sorun oldu. İlk operasyonda insan plasentası ile yapılan bir kür sayesinde iyileştiği açıklandı.
MİLAN, NAPOLİ, BARÇA...
Ayak bileği eklemini oluşturan en önemli kemik olan talus'taki kıkırdak ayak bileğinin hareketini engellemeye başladı. İyileşme kapasitesi olmaması sıkıntıyı büyüttü. Sorun ilerledikçe yürüme mesafesi azaldı, şişlikler ortaya çıktı. Persie'den daha fazla faydalanamayacağını anlayan M.United pek çok takımla temas kurdu. Hollandalı ile anlaşılması durumunda bonservis istenmeyeceğini duyurdu. İlk teması Lazio kurdu. Milan, Napoli, Barcelona, Bayern, Ajax gibi dünya devleri de RvP için devreye girdi. Sakat lığı ile ilgili gelen raporlar ise herkesin gözünü korkuttu. O dönemde Beşiktaş da dünyaca ünlü golcü için devreye girdi. Siyahbeyazlılar sakatlığına rağmen Van Persie'ye talip oldu. Çünkü bir dünya yıldızı bedelsiz olarak geliyordu. Hem alternatifleri de hazırdı. Fakat Fenerbahçe son dönemeçte devreye girdi ve 6.5 milyon euro ödeyip Hollandalı oyuncuyu renklerine bağladı.
KONTROLDEN GEÇTİ
En dikkat çekici olaylardan biri ise 6 Haziran 2015'te yaşandı. Persie İtalyan temsilcisi ekibi Lazio ile masaya oturmak üzere Roma'nın yolunu tuttu. Transfer görüşmesinin gizli kalması isteniyordu. Fakat Roma'da bulunan Fiumicino Havalimanı'nda görevli bir güvenlik görevlisi her şeyi ortaya döktü ve oyuncunun fotoğraflarını sosyal medyada yayınladı. Robin van Persie aynı gün Lazio yönetimi tarafından Policlinico Umberto I'da detaylı sağlık kontrollerine tabi tutuldu. Gelen cevap hakkında sonrası ise İtalyan yöneticiler tecrübeli futbocunun transferinden vazgeçti.
TEPKİDEN Mİ ÇEKİNDİLER?
Diğer talipler de aynı sebeple Persie defterini kapattı. Asıl bomba ise Fenerbahçe'nin van Persie'yi transfer etmek istediği süreçte Beşiktaş sağlık ekibinin Fenerbahçe'nin sağlık ekibini uyarması oldu. Fakat transfer konusunda açıklama noktasına gelindiği için sarı-lacivertli yönetim, taraftardan tepki alacağını düşünerek geri adım atamadı.
YETKİLİLERE İLETİLMİŞTİ!
FOTOMAÇ, Van Persie'nin daha İstanbul'a gelmeden önce sağlık kontrolünden geçtiği London Sports Orthopaedics hastanesinden de bilgi aldı. LSH olarak bilinen hastane, tecrübeli golcünün diz uzmanı Ian McDermott, kalça ve diz uzmanı Paul Jairaj ile ayak ve bilek uzmanı Ali Abbasian'ın kontrolünden geçtiğini iletti. LHS, Persie'nin çıkan sonuçları ile ilgili ise "Her türlü komplikasyon sporcu ve yetkili kişilere iletilmiştir. 'Komplikasyon' kelimesi bir sorun olduğunun göstergesidir" ifadelerine yer vermişti.
SWANSEA MAÇINDA DARBE
Buna göre Persie'nin kaderini değiştiren olay 21 Şubat 2015'te M. United'ın Swansea'ye yenildiği maçta meydana geldi. Bileğine aldığı darbe ile sakatlanan Hollandalı, büyük bir operasyon geçirdi. 2 ay sonra sahalara döndü. Operasyon sırasında 2009'da yaşadığı operasyonda da başına dert açan 'talus' kemiğinde sorun oldu. İlk operasyonda insan plasentası ile yapılan bir kür sayesinde iyileştiği açıklandı.
MİLAN, NAPOLİ, BARÇA...
Ayak bileği eklemini oluşturan en önemli kemik olan talus'taki kıkırdak ayak bileğinin hareketini engellemeye başladı. İyileşme kapasitesi olmaması sıkıntıyı büyüttü. Sorun ilerledikçe yürüme mesafesi azaldı, şişlikler ortaya çıktı. Persie'den daha fazla faydalanamayacağını anlayan M.United pek çok takımla temas kurdu. Hollandalı ile anlaşılması durumunda bonservis istenmeyeceğini duyurdu. İlk teması Lazio kurdu. Milan, Napoli, Barcelona, Bayern, Ajax gibi dünya devleri de RvP için devreye girdi. Sakat lığı ile ilgili gelen raporlar ise herkesin gözünü korkuttu. O dönemde Beşiktaş da dünyaca ünlü golcü için devreye girdi. Siyahbeyazlılar sakatlığına rağmen Van Persie'ye talip oldu. Çünkü bir dünya yıldızı bedelsiz olarak geliyordu. Hem alternatifleri de hazırdı. Fakat Fenerbahçe son dönemeçte devreye girdi ve 6.5 milyon euro ödeyip Hollandalı oyuncuyu renklerine bağladı.
KONTROLDEN GEÇTİ
En dikkat çekici olaylardan biri ise 6 Haziran 2015'te yaşandı. Persie İtalyan temsilcisi ekibi Lazio ile masaya oturmak üzere Roma'nın yolunu tuttu. Transfer görüşmesinin gizli kalması isteniyordu. Fakat Roma'da bulunan Fiumicino Havalimanı'nda görevli bir güvenlik görevlisi her şeyi ortaya döktü ve oyuncunun fotoğraflarını sosyal medyada yayınladı. Robin van Persie aynı gün Lazio yönetimi tarafından Policlinico Umberto I'da detaylı sağlık kontrollerine tabi tutuldu. Gelen cevap hakkında sonrası ise İtalyan yöneticiler tecrübeli futbocunun transferinden vazgeçti.
TEPKİDEN Mİ ÇEKİNDİLER?
Diğer talipler de aynı sebeple Persie defterini kapattı. Asıl bomba ise Fenerbahçe'nin van Persie'yi transfer etmek istediği süreçte Beşiktaş sağlık ekibinin Fenerbahçe'nin sağlık ekibini uyarması oldu. Fakat transfer konusunda açıklama noktasına gelindiği için sarı-lacivertli yönetim, taraftardan tepki alacağını düşünerek geri adım atamadı.
YETKİLİLERE İLETİLMİŞTİ!
FOTOMAÇ, Van Persie'nin daha İstanbul'a gelmeden önce sağlık kontrolünden geçtiği London Sports Orthopaedics hastanesinden de bilgi aldı. LSH olarak bilinen hastane, tecrübeli golcünün diz uzmanı Ian McDermott, kalça ve diz uzmanı Paul Jairaj ile ayak ve bilek uzmanı Ali Abbasian'ın kontrolünden geçtiğini iletti. LHS, Persie'nin çıkan sonuçları ile ilgili ise "Her türlü komplikasyon sporcu ve yetkili kişilere iletilmiştir. 'Komplikasyon' kelimesi bir sorun olduğunun göstergesidir" ifadelerine yer vermişti.
- 10 Ağustos 2017, Perşembe
- Güncelleme: 03:04
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Soldado: "Türkiye'nin en büyüğüne geldim"
Toplam 118
Yorum
Onur HastaGs lıyım hayırlı olsun kardes takımımıza.Gs olmazsa Fb, Fb olmazsa Gs olmaz.Ama nıye genclerımız yok bızım yazık degılmı paralarımıza..
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Fenerbahçe'nin "Kocaman" ümidi
Toplam 17
Yorum
POZ Güzelde poz vermiş, ısmarlama haber için. YEDİK...
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Soldado: "Türkiye'nin en büyüğüne geldim"
Toplam 118
Yorum
ned en büyüğüne grlmiş ??
Gün gibi aşikardı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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