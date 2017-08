Aziz Yıldırım'dan transfer açıklaması

İSTERSEK

Başkanı Aziz Yıldırım , dün akşam'da katıldığı 'Yüzde 100 Futbol' programında yazarımızve'nın sorularını yanıtladı, gündeme ilişkin bomba gibi açıklamalar yaptı. Asbaşkanile birlikte yayına katılan Yıldırım, transfer çalışmaları hakkında bilgi verdi. İşte Yıldırım'ın transferle ilgili sözleri; "Önceki akşam Antalya'ya gittik. Orada Fenerbahçeli insanlar vardı.dedim. Çalışmalar neticesindeki pozisyonlar için söyledim.Parasal bir sıkıntımız yok. Takımın forma reklamını önümüzdeki hafta bağlamış olacağız.Biz bu 4 oyuncu için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hocanın değerlendirmesine göre, ayın sonuna kadar zamanımız var. İki tanesi önümüzdeki hafta kesinleşebilir.Süper Lig'de, Türkiye Kupası'nda ve Avrupa'da başarılı olmak için çalışma yapıyoruz.Orta sahaya hücuma dönük oyuncu bakıyorlar. Sol bek konusunda bir tablo yok ama olabilir.(Her şeyi açıklarsak) Anlaşmanız her şey bittiği anda bozuluyor.Transferdeadı geçenve Ben Arfa ile ilgili de açıklamalarda bulunan Aziz Yıldırım, "Lucas Lima, Santos'un oyuncusu.Yüzde 70'i kulübün ve yüzde 30'u diğer insanların.Neymar'ın babası Lima'yı PSG'ye götürecekti ama olmadı. Santos da satmadı.HatemBen Arfa'nın kulübü ile 1 yıllık daha sözleşmesi var.Kendi hesaplarına göre toplamalacağını söylüyor. 'Bunu aldıktan sonra sizinle oturup konuşurum ve şartlarımı o zaman söylerim' diyor.ama 'PSG'ye gidersem gelmem' dedi. Hakikaten PSG'ye gitti. Oradaalıyor. Ben Arfa da Lucas Lima da şartlar uygun olursa transfer olabilir.Bu problemleri çözeriz.Devletin Fenerbahçe Spor Kulübü'ne hiçbir katkısının olmadığını dile getiren Aziz Yıldırım, "Kulüpler Birliği Vakfı'nın futbol dışındaki sorunlarla da ilgilenmesi lazım.Devletin Fenerbahçe Spor Kulübü'ne bugüne kadar hiçbir katkısı yoktur.Beşiktaş'a 55 trilyon stat yapımında yardım ettiler, diğer kulüplere de yardım etmişlerdir.Galatasaray olduğu zaman 12 milyon dolar para ödemişler.mekanı Kadıköy'dür. Oradan çıkmamız yanlıştır.. Şahıslar, taraftarlar hepimiz katkıda bulunarak bu hale getirdik. Kutu gibi bir stat" diye konuştu.sezon öncesi 65 bin adet forma satıldığını dile getiren Yıldırım, "Forma satışında iyi gidiyoruz.olay daha farklı noktaya gelecektir. Daha yüksek seviyeye çıkacak" dedi.Sarı-lacivertli kulübün transfer gündemindeki Emre Mor ile ilgili de açıklamalarda bulunan Yıldırım, "2 milyon euro kiralık, 8 milyon euro da sonra alma şartı ile... Dortmund'dan bize geri dönüş yapmadılar." dedi.der Wiel, gitmek istiyor" diyen Yıldırım, "Bunun talebini bize iletti. Bu konuda ekonomik kısımdan çok takımdaşlığa bakmak gerekiyor.'ın kararına göre hareket edeceğiz. Kararı hocamız verecek" dedi.'de Rezerve Lig kurulması gerektiğini de dile getiren Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, "Rezerve lig kuralım dedik. Bununla ilgili bir projede yaptık.İtalya'da, İspanya'da, Almanya'da hep var...Alıp bir şey yapılmadı. Öyle olsa orada oyuncu haznesi yakalarız ama yok" dedi.Asbaşkan Şekip Mosturoğlu, UEFA ile yapılan Finansal Fair Play anlaşmasıyla ilgili bilgiler verdi. Mosturoğlu, "30 milyon euro'ya kadar zarar hakkımız vardı. O hedef tutturuldu., o rakam kur farkından biraz aşıldı. Geçen sene hedefi tutturduk. Bu sezon hedef 10, sonra da 0 olması gerekiyor. Temel parametre zararın indirilmesi. Futbolcu satmadan alamamak bunun bir güvencesi. Bu sezon için beklenmeyen bir kur zararı olmazsa 10 milyonu aşmayacak zararımız. Transfer çalışmasını da buna göre yürütüyoruz. TFF'nin uyguladığı başa baş kuralı yoktu ama önümüzdeki sezon Türkiye'de uygulanacak.ve ceza alacak. Ben Türk kulüplerinin buna çok hazırlıklı olduğunu pek düşünmüyorum. Benim bildiğim kadarıyla Trabzonspor'u anlaşması yok. Beşiktaş taahhüdüne uydu.Beşiktaş'ın 3 yıllık sözleşmesi vardı, Galatasaray'ın 2 yıllıktı. Bizimki 4 yıllık bir sözleşme" dedi.Değişmeyen tek şey değişimdir. Aykut Kocaman'ın ben niye gittiğini de bilmiyorum. 3 Temmuz, Fenerbahçe Cumhuriyeti'ne hem maddi hem manevi anlamda çok zarar vermişlerdir. Biz Metris'e gidince Fenerbahçe'de büyük bir boşluk oluştu. O süreçte Fenerabahçe'yi ayakta tutmak için Volkan Demirel, bazı futbolcular, Aykut Kocaman, Ali Koç ve ismini söyleyemediğim arkadaşlarım, hep beraber Fenerbahçe'yi iyi günlere götürmek için çalışma yaptılar. Bu süreçte herkes yıprandı, onlardan biri de Aykut Kocaman'dı. O yıpranmış, ben gidiyorum dedi ve gitti. Biz yadırgamıyoruz. Fenerbahçe'nin çocuğu o. Burası için yapılacaksa bir şey gereken fedakarlıkları yaparız. Aykut hoca ile yeni bir yapılanma var.Aykut Kocaman'ın, 2011'den bu yana çok önemli bir değişim yaşadığını dile getiren Başkan Aziz Yıldırım, "Şunu söyleyeyim bu hoca 2011'deki Aykut hoca değil, çok değiştirmiş kendini. Hayata, futbola, saha içi ve dışına bakış açısı, kulüple olan ilişkilere bakış açısı değişmiş. Aykut hoca eskiden daha düz bakıyordu her şeye. Şimdi daha geniş bakıyor. Daha başarılı olacağını düşünüyorum" dedi. Yıldırım, geçen yıl takımı çalıştıran Dick Advocaat ile ilgili de konuştu ve şu ifadeler kullandı: "Advocaat ile konuşmuştuk. 'Bak Türkiye'de durum bu, her şeyi söyleyemezsin' diye... Futbolculara güvenmiyordu. Futbolcuların da çıkıp 'Hocam sen bize bunları niye söylüyorsun' demesi lazımdı. Herkes kabullendi ama durumu. Onların çıkıp bir şey demeleri lazımdı."Başkan Aziz Yıldırım,'a transfer olan geçtiğimiz yıl Fenerbahçe'de kiralık oynayan Lens ile ilgili de konuştu. Yıldırım, "Biz de o dönem bonservisiyle alamayacağımızı söyledik.Son 3 milyon euro'ya kadar indi. Bizverdik. Çok isteseydik alırdık. Advocaat'ın verdiği raporda kiralık olarak alacaksak faydalı olur denmişti" dedi.Kulüplerin genel sorunlarıyla ilgili de bir değerlendirme yapan Yıldırım, "Bugün kulüplerin, bizler gibi kulüplerin en büyük sıkıntısı devlete ödediğimiz vergilerdir. Bizim 1998'den veri devlete ödediğimiz vergi 375 milyon dolardır. İnsanlar zaten asgari ücrette zor yaşıyorlar. Gelsin devlet karşılıklı kulüplerle otursun, şartları ona göre belirlesin. Amatör branşlardaki yükü bizden devlet alsın. Bizim atlet çocuk Ramil Guliyev koşuyor, belki dünya şampiyonu olacak. Kulüpler Birliği Vakfı'nın futbol dışındaki sorunlarla da ilgilenmesi lazım. Dursun beyi tebrik ediyorum, adaylığını açıklamış. Devletin Fenerbahçe Spor Kulübü'ne bugüne kadar hiçbir katkısı yoktur. Bir stat yıkıp yapmışız" ifadelerini kullandı.Türkiye'de spor kültürü olmadığını dile getiren, "Bu büyük bir sorun. Hiçbirimizde yok bu. Taraf olmayı holigan haline getiriyoruz. Bizde ancak başarıya giderseniz tribünler doluyor. Bizde Medipol Başakşehir örnek. Başakşehir çok başarılı, stadı 15 bin kişi diyelim ama hiç dolu görmüyorsunuz. Yani bizde spor kültürü yok. Maça giden deşarj olmaya geliyor. O zaman spor seyircisi olmuyor" dedi.Kulüpler Birliği'ndeki çalışmalardan ötürü Vakıf Başkanı Göksel Gümüşdağ'a teşekkür eden Yıldırım, "Kulüpler Birliği ile Şekip bey daha çok ilgileniyor. Bu dönemde Göksel bey ile ben de görüştüm. Ona teşekkür etmek lazım. Gereken çalışmaları yaptılar. Yeni yayın ihalesinde büyük katkıları oldu. Ama birliğin biraz daha aktif olması lazım" diye konuştu.Cagliarİ ile önceki akşam oynanan hazırlık maçında ilk kez sarı- lacivertli formayı giyen 17 yaşındaki Makedon oyuncu Elif Elmas'a övgüler dizen Başkan Aziz Yıldırım, "Bizim Antic de olmak üzere araya girdiler ve bu çocuğu buraya getirdik.Aykut hoca da onu çok beğeniyor" ifadesini kullandı.Genç oyuncular hakkında da konuşan Yıldırım, "... Bizim altyapıdan, 18 yaşında... Onu profesyonel yaptık.'den geldiler, 5 milyon verdiler bonservisine, vermedik.Onu A takımda görürseniz şaşırmayın. Dünyanın belli bölgelerindeki yabancıları alıp getireceğiz. Direkt A takım oyuncusu bonservisleri de" dedi.Basketbol takımının gelecek sezonki yapılanmasıyla ilgili de açıklamalarda bulunan Yıldırım, "Salonun basketbol takımına katkısı 17.8 milyon TL. Açık var tabii bunların bir kısmını yeni anlaşma imzaladığımız Doğuş Grup karşılayacak. 15 senedir bu katkıları devam ediyor. Basketbolda Fenerbahçe çok düşük bir açıkla şampiyonluğa oynayacaktır. Geçen sene 216-217 yerde maçlarımız naklen yayınlandı. Bu reklamı parayla yapamazsınız ama yapıldı" açıklamalarını yaptı.