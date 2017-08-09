Aziz Yıldırım'dan transfer açıklaması
Aziz Yıldırım, yazarımız Rıdvan Dilmen'in sorularını yanıtladı. “Dört transfer olacak. Bunların ikisi bu hafta içinde gelecek. Çalışmalar sürüyor, santrfor alacağız. 1-2 gün sabredin. Lucas Lima ve Ben Arfa ile ilgili görüşmeler yapıldı. Şartlar uygun olursa transfer olabilir. İstesek hemen alabiliriz"
Biz bu 4 oyuncu için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hocanın değerlendirmesine göre, ayın sonuna kadar zamanımız var. İki tanesi önümüzdeki hafta kesinleşebilir. İsterse yine takviye yapacağız. Süper Lig'de, Türkiye Kupası'nda ve Avrupa'da başarılı olmak için çalışma yapıyoruz. Santrfor alacağız. Orta sahaya hücuma dönük oyuncu bakıyorlar. Sol bek konusunda bir tablo yok ama olabilir.1-2 gün daha sabredelim. (Her şeyi açıklarsak) Anlaşmanız her şey bittiği anda bozuluyor.
ALMAK İSTERSEK ALIRIZ
Transferde adı geçen Lucas Lima ve Ben Arfa ile ilgili de açıklamalarda bulunan Aziz Yıldırım, "Lucas Lima, Santos'un oyuncusu. Santos Lima'yı satmak istemiyor. Yüzde 70'i kulübün ve yüzde 30'u diğer insanların. Neymar'ın babası yeni devreye girdi. Neymar'ın babası Lima'yı PSG'ye götürecekti ama olmadı. Santos da satmadı.
Hatem Ben Arfa'nın kulübü ile 1 yıllık daha sözleşmesi var. 10 milyon euro brüte yakın alacağı olduğunu iddia ediyor. Kendi hesaplarına göre toplam 13 milyon euro alacağını söylüyor. 'Bunu aldıktan sonra sizinle oturup konuşurum ve şartlarımı o zaman söylerim' diyor. Avukatı ve menajeri ile geçen sene oturup anlaştık ama 'PSG'ye gidersem gelmem' dedi. Hakikaten PSG'ye gitti. Orada 6 milyon euro net alıyor. Ben Arfa da Lucas Lima da şartlar uygun olursa transfer olabilir. Biz almak istersek alacak gücümüz de var. Bu problemleri çözeriz.
DİĞERLERİNE VAR BİZE YOK
Devletin Fenerbahçe Spor Kulübü'ne hiçbir katkısının olmadığını dile getiren Aziz Yıldırım, "Kulüpler Birliği Vakfı'nın futbol dışındaki sorunlarla da ilgilenmesi lazım. Dursun Özbek'i tebrik ediyorum, adaylığını açıklamış. Devletin Fenerbahçe Spor Kulübü'ne bugüne kadar hiçbir katkısı yoktur. Bir stat yıkıp yapmışız. Beşiktaş'a 55 trilyon stat yapımında yardım ettiler, diğer kulüplere de yardım etmişlerdir. Avrupa şampiyonu olduk, hiçbir şey almadık. Galatasaray olduğu zaman 12 milyon dolar para ödemişler. F.bahçe 'nİ N mekanı Kadıköy'dür. Oradan çıkmamız yanlıştır. Biz yaparken 1 lira paramız yoktu. Şahıslar, taraftarlar hepimiz katkıda bulunarak bu hale getirdik. Kutu gibi bir stat" diye konuştu. YENİ sezon öncesi 65 bin adet forma satıldığını dile getiren Yıldırım, "Forma satışında iyi gidiyoruz. Dördüncü yıldız da takılırsa olay daha farklı noktaya gelecektir. Daha yüksek seviyeye çıkacak" dedi.
EMRE MOR'A TEKLİF YAPTIK
Sarı-lacivertli kulübün transfer gündemindeki Emre Mor ile ilgili de açıklamalarda bulunan Yıldırım, "Emre Mor için daha dün (önceki gün) teklif yaptık. 2 milyon euro kiralık, 8 milyon euro da sonra alma şartı ile... Dortmund'dan bize geri dönüş yapmadılar. İnter'den bir oyuncu istiyorlar ve bundan dolayı oyuncuya baskı yapıyorlar" dedi. "Van der Wiel, gitmek istiyor" diyen Yıldırım, "Bunun talebini bize iletti. Bu konuda ekonomik kısımdan çok takımdaşlığa bakmak gerekiyor. Aykut Kocaman'ın kararına göre hareket edeceğiz. Kararı hocamız verecek" dedi. TÜRKİYE'de Rezerve Lig kurulması gerektiğini de dile getiren Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, "Rezerve lig kuralım dedik. Bununla ilgili bir projede yaptık. "Tamam" dediler, hiç adım atılmadı. İtalya'da, İspanya'da, Almanya'da hep var... 21 yaşındaki çocuklara yazık. Alıp bir şey yapılmadı. Öyle olsa orada oyuncu haznesi yakalarız ama yok" dedi.
HEDEFİMİZİ TUTTURDUK
Asbaşkan Şekip Mosturoğlu, UEFA ile yapılan Finansal Fair Play anlaşmasıyla ilgili bilgiler verdi. Mosturoğlu, "UEFA ile 4 yıllık bir anlaşma yaptık. 30 milyon euro'ya kadar zarar hakkımız vardı. O hedef tutturuldu. Geçen sene 20 milyon euro'ydu, o rakam kur farkından biraz aşıldı. Geçen sene hedefi tutturduk. Bu sezon hedef 10, sonra da 0 olması gerekiyor. Temel parametre zararın indirilmesi. Futbolcu satmadan alamamak bunun bir güvencesi. Bu sezon için beklenmeyen bir kur zararı olmazsa 10 milyonu aşmayacak zararımız. Transfer çalışmasını da buna göre yürütüyoruz. TFF'nin uyguladığı başa baş kuralı yoktu ama önümüzdeki sezon Türkiye'de uygulanacak. Buna uymayan kulüpülerin puanı silinecek ve ceza alacak. Ben Türk kulüplerinin buna çok hazırlıklı olduğunu pek düşünmüyorum. Benim bildiğim kadarıyla Trabzonspor'u anlaşması yok. Beşiktaş taahhüdüne uydu. G.Saray defont etti ve bu sezon yeni bir sözleşme yapacak. Beşiktaş'ın 3 yıllık sözleşmesi vardı, Galatasaray'ın 2 yıllıktı. Bizimki 4 yıllık bir sözleşme" dedi.
3 TEMMUZ BİZE ÇOK ZARAR VERDİ
Değişmeyen tek şey değişimdir. Aykut Kocaman'ın ben niye gittiğini de bilmiyorum. 3 Temmuz, Fenerbahçe Cumhuriyeti'ne hem maddi hem manevi anlamda çok zarar vermişlerdir. Biz Metris'e gidince Fenerbahçe'de büyük bir boşluk oluştu. O süreçte Fenerabahçe'yi ayakta tutmak için Volkan Demirel, bazı futbolcular, Aykut Kocaman, Ali Koç ve ismini söyleyemediğim arkadaşlarım, hep beraber Fenerbahçe'yi iyi günlere götürmek için çalışma yaptılar. Bu süreçte herkes yıprandı, onlardan biri de Aykut Kocaman'dı. O yıpranmış, ben gidiyorum dedi ve gitti. Biz yadırgamıyoruz. Fenerbahçe'nin çocuğu o. Burası için yapılacaksa bir şey gereken fedakarlıkları yaparız. Aykut hoca ile yeni bir yapılanma var.
EN BÜYÜK TRANSFER KOCAMAN
Aykut Kocaman'ın, 2011'den bu yana çok önemli bir değişim yaşadığını dile getiren Başkan Aziz Yıldırım, "Şunu söyleyeyim bu hoca 2011'deki Aykut hoca değil, çok değiştirmiş kendini. Hayata, futbola, saha içi ve dışına bakış açısı, kulüple olan ilişkilere bakış açısı değişmiş. Aykut hoca eskiden daha düz bakıyordu her şeye. Şimdi daha geniş bakıyor. Daha başarılı olacağını düşünüyorum" dedi. Yıldırım, geçen yıl takımı çalıştıran Dick Advocaat ile ilgili de konuştu ve şu ifadeler kullandı: "Advocaat ile konuşmuştuk. 'Bak Türkiye'de durum bu, her şeyi söyleyemezsin' diye... Futbolculara güvenmiyordu. Futbolcuların da çıkıp 'Hocam sen bize bunları niye söylüyorsun' demesi lazımdı. Herkes kabullendi ama durumu. Onların çıkıp bir şey demeleri lazımdı."
LENS'İ İSTESEYDİK BİZ ALIRDIK
Başkan Aziz Yıldırım, Beşiktaş'a transfer olan geçtiğimiz yıl Fenerbahçe'de kiralık oynayan Lens ile ilgili de konuştu. Yıldırım, "Aykut hoca, şartlar oluyorsa Lens'in alınmasını istedi. Biz de o dönem bonservisiyle alamayacağımızı söyledik. 4 milyon euro istedi başta. Son 3 milyon euro'ya kadar indi. Biz 2.7 milyon euro verdik. Çok isteseydik alırdık. Advocaat'ın verdiği raporda kiralık olarak alacaksak faydalı olur denmişti" dedi.
EN BÜYÜK SORUNUMUZ VERGİLER
Kulüplerin genel sorunlarıyla ilgili de bir değerlendirme yapan Yıldırım, "Bugün kulüplerin, bizler gibi kulüplerin en büyük sıkıntısı devlete ödediğimiz vergilerdir. Bizim 1998'den veri devlete ödediğimiz vergi 375 milyon dolardır. İnsanlar zaten asgari ücrette zor yaşıyorlar. Gelsin devlet karşılıklı kulüplerle otursun, şartları ona göre belirlesin. Amatör branşlardaki yükü bizden devlet alsın. Bizim atlet çocuk Ramil Guliyev koşuyor, belki dünya şampiyonu olacak. Kulüpler Birliği Vakfı'nın futbol dışındaki sorunlarla da ilgilenmesi lazım. Dursun beyi tebrik ediyorum, adaylığını açıklamış. Devletin Fenerbahçe Spor Kulübü'ne bugüne kadar hiçbir katkısı yoktur. Bir stat yıkıp yapmışız" ifadelerini kullandı.
TÜRKİYE'DE SPOR KÜLTÜRÜ YOK
Türkiye'de spor kültürü olmadığını dile getiren, "Bu büyük bir sorun. Hiçbirimizde yok bu. Taraf olmayı holigan haline getiriyoruz. Bizde ancak başarıya giderseniz tribünler doluyor. Bizde Medipol Başakşehir örnek. Başakşehir çok başarılı, stadı 15 bin kişi diyelim ama hiç dolu görmüyorsunuz. Yani bizde spor kültürü yok. Maça giden deşarj olmaya geliyor. O zaman spor seyircisi olmuyor" dedi.
Kulüpler Birliği'ndeki çalışmalardan ötürü Vakıf Başkanı Göksel Gümüşdağ'a teşekkür eden Yıldırım, "Kulüpler Birliği ile Şekip bey daha çok ilgileniyor. Bu dönemde Göksel bey ile ben de görüştüm. Ona teşekkür etmek lazım. Gereken çalışmaları yaptılar. Yeni yayın ihalesinde büyük katkıları oldu. Ama birliğin biraz daha aktif olması lazım" diye konuştu.
ELİF ELMAS'A 26 KULÜP TALİPTİ
Cagliarİ ile önceki akşam oynanan hazırlık maçında ilk kez sarı- lacivertli formayı giyen 17 yaşındaki Makedon oyuncu Elif Elmas'a övgüler dizen Başkan Aziz Yıldırım, "22 ya da 26 kulüp, Elif Elmas'ın peşindeydi. Bizim Antic de olmak üzere araya girdiler ve bu çocuğu buraya getirdik. Ajax'ın Manchester United'ın ve Türkiye'den bazı kulüplerin onu istediğini biliyoruz. Aykut hoca da onu çok beğeniyor" ifadesini kullandı.
OĞUZ'U 5 MİLYON'A VERMEDİK
Genç oyuncular hakkında da konuşan Yıldırım, "Oğuz Kaan... Bizim altyapıdan, 18 yaşında... Onu profesyonel yaptık. Manchester City'den geldiler, 5 milyon verdiler bonservisine, vermedik. Ön libero, 8 numara da oynuyormuş. Onu A takımda görürseniz şaşırmayın. Dünyanın belli bölgelerindeki yabancıları alıp getireceğiz. Direkt A takım oyuncusu bonservisleri de 7-8 milyon euro..." dedi.
BU REKLAM PARAYLA YAPILMAZ
Basketbol takımının gelecek sezonki yapılanmasıyla ilgili de açıklamalarda bulunan Yıldırım, "Salonun basketbol takımına katkısı 17.8 milyon TL. Açık var tabii bunların bir kısmını yeni anlaşma imzaladığımız Doğuş Grup karşılayacak. 15 senedir bu katkıları devam ediyor. Basketbolda Fenerbahçe çok düşük bir açıkla şampiyonluğa oynayacaktır. Geçen sene 216-217 yerde maçlarımız naklen yayınlandı. Bu reklamı parayla yapamazsınız ama yapıldı" açıklamalarını yaptı.
- 09 Ağustos 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 02:12
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"Terraneo, Van Persie'nin sakatlığını bizden sakladı"
Toplam 5
Yorum
uAOrhan bu terrenao niye geldi ki sonra niye gitti ki aradan o kadar yıl geçti şimdi yapılan açıklamaya bak kafamda deli sorular azize güvenemiyorum
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Aziz Yıldırım'dan transfer açıklaması
Toplam 16
Yorum
fbli gerçekten fbli olduğuna eminmisin? 16 senede 5 şampiyonluk değil 0 şampiyonluk bile olsa, taraftar dediğin takımına destek olur.
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"Terraneo, Van Persie'nin sakatlığını bizden sakladı"
Toplam 5
Yorum
ahlak bitmis Baskanim tamam eski sportiv direktör senden saklamis durumu. Peki RVPnin yaptigi ahlaksizlik degilmi. Ayrica saglik kontrolü bosami yapilir.
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