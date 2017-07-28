 Yeniler sahne aldı – Fotomaç – 28 Temmuz 2017
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    28 Temmuz 2017, Cuma
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    Yeniler sahne aldı

    Yeniler sahne aldı

    Kanarya’nın yeni transferleri Valbuena, Dirar ve İsla, Graz maçında ilk kez forma giydi. Mehmet Ekici ise yedek kaldı.

    F.Bahçe'de yeni transferler ile , ilk kez sarı-lacivertli formayı resmi maçta giydi. Sarı-lacivertlilerin Lyon'dan aldığı Valbuena ve Monoca'dan transfer ettiği Dirar, hazırlık maçlarında forma giymişti. İki isim sezonun ilk resmi maçında Aykut Kocaman'dan formayı aldı. F.Bahçe'de diğer 3 transfer ise yedek kulübesinde bekledi. Takıma katılalı henüz 5 gün olan İsla, 77'de Murathan'ın yerine girdi. Sakatlığından sonra hafta başında takımla çalışmalara başlayan Mehmet Ekici, kulübede şans bekledi. Aykut Kocaman kaleci tercihini Volkan Demirel'den yana kullandı. Yeni transfer kaleci Kameni de yedek kulübesinde oturan isimler arasında yer aldı. Mehmet Topal, 74'te Dirar'ın yerine girdi; İsmail, Aatif ve Stoch kulübede şans bekleyen isimler oldu.
    1. 28 Temmuz 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:07
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