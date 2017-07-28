Fenerbahçe, Sevilla'nın teklifini kabul etti
Fenerbahçe, Sevilla'nın Simon Kjaer için yaptığı 10 milyon euro'luk teklifi kabul etti.
10 MİLYON EURO'YE GİDİYOR
İspanyol ekibi Fenerbahçe'ye 10 milyon Euro gibi bir teklifte bulundu. Sarı lacivertliler ise hem Ben Arfa hem de Lucas Lima transferini bitirmek için Simon Kjaer'i bu fiyata satabileceklerini Sevilla yetkililerine ilettiler ve iki kulüp fiyat konusunda anlaşma sağladı. Bu transfer içinse Hasan Çetinkaya'nın de Paris'te bir görüşme yaptığı belirtildi. Transferin resmen açıklanması içinse aradaki tek sorunun ise Simon Kjaer'in 4 milyon Euro'luk maaşı olduğu öğrenildi.
İspanyol kulübü oyuncuyla yıllık ücret konusunda bir görüşme daha yapacağı ve daha sonra da bu transferin resmiyet kazanacağı öğrenildi. Transferin ise en geç hafta başına kadar biteceği öğrenildi. Fenerbahçe ise görüşmelerin olumlu ilerlemesinden dolayı Simon Kjaer'i Avusturya'da Sturm Graz ile oynanacak UEFA Avrupa Ligi maçının kadrosundan çıkarıldı. Kjaer Fenerbahçe formasıyla Avrupa Ligi'nde oynarsa, Sevilla ile Avrupa kupalarında mücadele edemeyecek.
- 28 Temmuz 2017, Cuma
- Güncelleme: 01:56
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Galatasaray, Manchester City'le anlaştı
Toplam 25
Yorum
juan10 Para suyunu çekmiyor. Kalan para banka borçlarına gidiyor. Eleştirmeden önce araştırın.
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Galatasaray, Manchester City'le anlaştı
Toplam 25
Yorum
juan10 Kuşlar kıskançlıktan çatlıyor. Göreceğiz bu sene kim batıp kim çıkacak :)
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Belhanda attı Galatasaray kazandı
Toplam 11
Yorum
juan10 Gelen geçen 5 atarmış. Futboldan anlamadığın o kadar belli ki. Fernando ve Feghouli de gelsin göreceğiz.
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