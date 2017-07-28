Fenerbahçe'yi Avusturya deplasmanında cefakar taraftarı yine yalnız bırakmadı.

Toplam 15 bin 300 seyirci kapasiteli Merkur Arena'da Fenerbahçe için ayrılan bin 500 kişilik deplasman tribününü tamamen dolduran sarı-lacivertliler, 90 dakika boyunca tam destek verdiler. Zaman zaman "Burası Kadıköy buradan çıkış yok" şeklinde tempo tutuldu. Bazı Fenerbahçeli taraftarların Sturm Graz tribününden maçı takip ettiği de dikkatlerden kaçmadı. Öte yandan, karşılaşma öncesi alınan geniş güvenlik önlemleri alındı. Avusturya polisi, stada gelenleri yoğun bir aramadan geçirdi.