 Sturm Graz lige 3 puanla başladı – Fotomaç – 24 Temmuz 2017
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    24 Temmuz 2017, Pazartesi
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    lige 3 puanla başladı

    Sturm Graz lige 3 puanla başladı

    Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turundaki rakibi , Avusturya Birinci Futbol Ligi'nin ilk haftasında Sankt Pölten'i 3-2 mağlup etti.

    , ligin açılış haftasında Sankt Pölten'i ağırladı. Misafir ekip, Thürauer'in 2 ve 12. dakika kaydettiği gollerle 2-0 öne geçti. Zulechner'in 16 ve Hierlander'in 60. dakikadaki golleriyle skoru eşitleyen , Zulj'un 90+2'nci dakikada penaltıdan attığı golle de sahadan 3-2 galip ayrıldı.

    Fenerbahçe, 27 Temmuz'daki UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Sturm Graz'a konuk olacak. Karşılaşmanın rövanşı 3 Ağustos'ta İstanbul'da oynanacak.

    1. 24 Temmuz 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:04
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