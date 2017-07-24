Sturm Graz lige 3 puanla başladı
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turundaki rakibi Sturm Graz, Avusturya Birinci Futbol Ligi'nin ilk haftasında Sankt Pölten'i 3-2 mağlup etti.
Sturm Graz, ligin açılış haftasında Sankt Pölten'i ağırladı. Misafir ekip, Thürauer'in 2 ve 12. dakika kaydettiği gollerle 2-0 öne geçti. Zulechner'in 16 ve Hierlander'in 60. dakikadaki golleriyle skoru eşitleyen Sturm Graz, Zulj'un 90+2'nci dakikada penaltıdan attığı golle de sahadan 3-2 galip ayrıldı.
Fenerbahçe, 27 Temmuz'daki UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Sturm Graz'a konuk olacak. Karşılaşmanın rövanşı 3 Ağustos'ta İstanbul'da oynanacak.
- 24 Temmuz 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:04
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Muharrem Usta: Ayağa kalk Trabzon
Toplam 12
Yorum
ÜSTATDAN HABER VAR BİZ SAVAŞ ÇAKIR,YAĞIZ , YAZICI VE BEŞİR GİBİ GENÇ YETENEKLERİ ERSUN HOCA KAYBETSİN DİYE YETİŞTİRMEDİK.BOŞ BOŞ TRANSFERLER YABTINIZ HESABINI
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Muharrem Usta: Ayağa kalk Trabzon
Toplam 12
Yorum
üstat ben savaş çakırı , yağızı, yusuf yazıcıyı, melihkabasakalı, beşiri ersun hoca harcasın diye yetiştirmedim çık tiribüne kendin bağır
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Muharrem Usta: Ayağa kalk Trabzon
Toplam 12
Yorum
taraftar ersun hocanın ipini tuttun başkanım inşallah elinde kalmaz savaş çakır ile yağız gibi genç yeteneklere biraz daha şans verseidin transferler
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