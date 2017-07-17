 ‘Emre daha acemi’ – Fotomaç – 17 Temmuz 2017
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    17 Temmuz 2017, Pazartesi
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    ‘Emre daha acemi’

    ‘Emre daha acemi’

    Tüm Fenerlilerin dört gözle transferini beklediği , hazırlık maçında iki gol atmasına rağmen hocası Bozs’tan geçer not alamadı.

    Fenerbahçe, Emre Mor için Dortmund'a kiralama teklif yaptı, haber bekliyor. Oyuncuya başka takımlardan da teklifler de var. Kararı ise bu ayın 25'inde hocası Peter Bozs verecek. Hollandalı çalıştırıcının kampta ve hazırlık maçlarında denediği milli yıldız için şu anki görüşleri olumlu değil. Urawa ile oynanan hazırlık maçında iki gol atıp manşetlere taşınan Emre'nin kendisini daha çok geliştirmesi gerektiğini belirten Bozs, " çok kaliteli bir oyuncu ancak ne zaman top süreceğini, topla ne zaman ne yapması gerektiğini öğrenmeli. Henüz genç, öğrenecek çok şeyi var" ifadelerini kullandı.
    1. 17 Temmuz 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:54
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