'Caicedo, Fener’e mesaj attı'
İspanyol basını, Espanyol'un Ekvadorlu golcüsü Felipe Caicedo'nun Fenerbahçe'nin ve birçok Meksika kulübünün gündemine girdiğini yazmıştı. 28 yaşındaki forvet, Avrupa'da kalmak istediğini açıkladı. Meksika'da çıkan haberlerde, gelen teklifi beğenmese de Caicedo'nın bu sözleriyle açık açık kendisini isteyen Fenerbahçe'ye mesaj yolladığı, kısa süre içinde ciddi gelişmelerin olabileceğini vurgulandı.
- 17 Temmuz 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 03:15
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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G.Saray orta sahasını buldu!
Toplam 16
Yorum
eh be Avrupada olmayan bir GS hayal ediyorum.Yildizlarla bezenmis bir takim.Sonra gerceklere bakiyorum10 yila kalmadan eskisinden daha borclu GS g
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F.Bahçe 'Elmas' buldu!
Toplam 2
Yorum
www ?
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F.Bahçe 'Elmas' buldu!
Toplam 2
Yorum
genc en azindan genc oyuncu, gelsin..
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