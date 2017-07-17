'Caicedo, Fener’e mesaj attı'

İspanyol basını, Espanyol'un Ekvadorlu golcüsü Felipe Caicedo'nun Fenerbahçe'nin ve birçok Meksika kulübünün gündemine girdiğini yazmıştı. 28 yaşındaki forvet, Avrupa'da kalmak istediğini açıkladı. Meksika'da çıkan haberlerde, gelen teklifi beğenmese de Caicedo'nın bu sözleriyle açık açık kendisini isteyen Fenerbahçe'ye mesaj yolladığı, kısa süre içinde ciddi gelişmelerin olabileceğini vurgulandı.