 Kameni ilk kez – Fotomaç – 16 Temmuz 2017
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    16 Temmuz 2017, Pazar
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    Kameni ilk kez

    Kameni ilk kez
    F.Bahçe'nin yeni kalecisi , Marsilya ile oynanan hazırlık maçında ilk kez Fenerbahçe formasını giydi. Kamerunlu kaleci siftah yaparken, Fenerbahçe'de 18 numarayı sırtına geçirdi. Öte yandan kaptan Volkan, kadroda yer almadı.
    1. 16 Temmuz 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:51
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