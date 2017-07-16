 Emre duble yaptı – Fotomaç – 16 Temmuz 2017
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    16 Temmuz 2017, Pazar
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    Emre duble yaptı

    Emre duble yaptı
    Fenerbahçe'nin kiralamak istediği , Dortmund'un Japonya kampında Urawa Reds'i 3-2 yendiği maçta attığı 2 golle galibiyetin mimarı oldu. Milli futbolcu, 76'daki golüyle skoru 1-1'e getirirken, 80'de ise takımını 2-1 öne geçirdi. Dortmund'un Schürrle ile bulduğu 3. gol de Emre'nin pasıyla başlayan atak sonunda geldi. Alman ekibinin, Asya kampı sonrası genç yıldızı Fenerbahçe'ye kiralayacağı belirtiliyor.
    1. 16 Temmuz 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:18
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