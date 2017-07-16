 Ekici ve Salih döndü – Fotomaç – 16 Temmuz 2017
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    16 Temmuz 2017, Pazar
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    Ekici ve Salih döndü

    Ekici ve Salih döndü
    F.Bahçe'nin iki orta saha oyuncusu ve sakatlıklarını tamamen atlatarak Marsilya ile oynanan hazırlık maçının kadrosuna girdiler. İki oyuncu maça ilk 11'de başlamasa da kulübede Kocaman'dan şans beklediler. Öte yandan Salih, Roma'daki hocası Rudi Garcia ile de bir süre sohbet etti.
    1. 16 Temmuz 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:51
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