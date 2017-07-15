Golcü istiyorum
Aykut Kocaman, "Forvette transfere ihtiyacımız var" dedi. Sarı-lacivertli hoca, “Van Persie’nin geçen sezonki performansına ve Fernandao’nun sakatlığına bakacak olursak çok net bir forvet transferine ihtiyaç var. Ancak alacağımız oyuncuların bonservissiz olması gerekiyor” açıklamasını yaptı.
"Geçen sezondan bir şeyleri değiştirmemiz gerekiyor. Bazı değerlerin kırıldığı bir sezondu. Sporting Lizbon, Marsilya, Bilbao ve Monaco gibi takımlarla hazırlık maçlarına çıkıyoruz. Bunun bir riski de vardı açıkçası. Ama gerçeklerimizi de görmemiz gerekiyordu. Bir takım eksikliklerimiz var. Ama ne kadardı bunu görmemiz lazımdı. Sonuç kaygısı yaşamadan nerelere kadar çıkabileceğimizi görmek istedim. Şimdi elimizde bir takım veriler var. Takım içinde bir takım şeyleri değiştirmeye çalışıyoruz.
RAKİPLERİMİZİ EZMELİYİZ
Ben ayrıldığımdaki son Fenerbahçe kadrosu gibi rakiplerini ezen, yıkan bir kadro kurmamız lazım. Bunun için de özgüven gerekiyor. Hepsi iyi oyuncular, tüm bunları yapabilecek güçteler. Bu tip durumlarda koruma içgüdüsü ortaya çıkıyor. Bu da daha çok bireyselleşmeye götürüyor. Günümüz futbolunda da bireyselleşme bir sonuç vermiyor. Ben takımdaşlığa çok inanırım. Bu kadrodan da bunu bekliyorum.
TRANSFER KOLAY DEĞİL
Finansal Fair Play gereği oyuncu satmadan oyuncu alamıyoruz. Transfer gerekli mi? Evet gerekli, ona hiçbir itirazım yok. Ama bonservissiz bedelsiz olması gerekiyor. 'Aykut Kocaman transfer yapmıyor' diyorlar. Tam tersi, aslında transfer istiyorum. Van Persie'nin geçen sezonki performansına ve Fernandao'nun sakatlığına bakacak olursak çok net bir forvet transferi ihtiyacımız var. Ancak dediğim gibi transfer kolay değil. Fenerbahçe'de herkes şampiyonluk istiyor. Bu süreçte gençlere ne kadar süre verebilirim bilmiyorum.
SİSTEM YOBAZLIĞIM YOK
Hiçbir zaman sistem yobazlığım olmamıştır. Bir sistem deneriz. Olmadığında değiştiririz, başka bir oyuna geçeriz. Bu koçluğun olmazsa olmazıdır. Benim de öyle. Topun takibinin biz olduğumuzu gösterip, en çok atan ve en az yiyen takım olmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz.
TAKIMDA ÖZGÜVEN TAHRİBATI VAR
"Oyunu bizim daha ön tarafa yıkmamız gerekiyor. Benim hem kendi oyun anlayışım hem de Fenerbahçe mantığım bunu gerektiriyor. Doğrudan kazanmaya giden yolları araştırmaya çalışacağız. Takımda gördüğüm en büyük eksiklik özgüven. Bu özgüven tahribatını çevirmemiz lazım. Bu oyuncuların hepsi, bir başarı yaşadığı için buraya geldi."
BAŞARAMAZSAK 'AFFEDERSİN' DİYECEĞİZ
"Buraya bireysel olarak geldim. Çevirebilirsek ne ala? Bütün çalışmayı göstereceğiz. Yapamazsak 'affedersiniz' diyeceğiz. Geçen sene çok bire bir oynayan bir takım vardı. Şimdi daha kombine oyun oynayacağız. Kolay olmayacak, mutlaka zamana ihtiyacımız var. Biraz daha çalışmaya ihtiyacımız var. Olduğu zaman çok daha iyi olacak işler."
KARADAĞ TAKIMI AVANTAJLI
"Avrupa'da rakibimizin kim olacağı belli değil. Karadağ takımı (Mladost Podgorica) avantajlı görünüyor. Sturm Graz çok daha köklü bir takım. Öbür taraftan Karadağ ise tam bir spor ülkesi. Ancak güçlerini Fenerbahçe ile kıyaslamamak gerek. Bekleyeceğiz. Ondan sonra da gerekli bilgileri toplayıp doğru bir şekilde maça hazırlanacağız. Rakibi küçük görmeyeceğiz, kendimizden de büyük görmeyeceğiz"
- 15 Temmuz 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:41
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Galatasaray, Sneijder'e teşekkür etti
Toplam 8
Yorum
Özgür Dursun özbek ve yönetimi neye tesekkur ediyorki resmen kovdunuz gs da sneijderden önce kovulması gereken en az 10 futbolcu var
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Galatasaray, Sneijder'e teşekkür etti
Toplam 8
Yorum
Aslan HERSEYI YÜZÜNE GÖZÜNE BULASTIRDIN DURSUN SNEIJDERI KOVUYORSUN SABRININ YASINDAKI ADAMIN BONSERVISINE 4 MILYON EURO ÖDÜYORSUN NASIL BIRISIN ?
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Sneijder'dan veda mesajı
Toplam 5
Yorum
cabbar boşversene sevsen giderken para kazandırırdın
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