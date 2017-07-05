Bony kapışması!
Forvet arayışı içinde olan Fenerbahçe ve Beşiktaş, Manchester City'nin gözden çıkardığı Wilfried Bony'yi gündemine aldı. Ancak oyuncunun 20 milyon Euro'yu bulan maliyeti nedeniyle iki ekip de kiralama yöntemiyle transferi bitirmek istiyor.
BONSERVİSİ 20 MİLYON EURO
2 sezon önce Swansea'den 32 milyon Euro karşılığında Manchester City'ye transfer olan ancak bekleneni veremediği için geçen sezon Stoke City'ye kiralık olarak verilen Bony'nin bonservisi el yakıyor. Bu futbolcudan para kazanmak isteyen İngiliz ekibi, Fildişi Sahilli oşuncu içen 20 milyon Euro istiyor. Beşiktaş ve Fenerbahçe ise oyuncuyu kiralamak istiyor. (İHA)
- 05 Temmuz 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 02:16
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Pepe resmen Beşiktaş'ta
Toplam 52
Yorum
BEŞİKTAŞ arkadaşlar herkes formadaki yıldıza kafayı takmışta sizde asla olamayacak bir yıldız var bizim armamız da saygılar hepinize...
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Pepe resmen Beşiktaş'ta
Toplam 52
Yorum
BEŞİKTAŞ o değilde herkes formaya takılmış beyler 3. yılızı yanlış yerde arıyorsunuz ortasında dikkatlı bakın hemen yanında ay var bunca yıldır kör..
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Nabil Dirar, Türkiye'ye geldi
Toplam 1
Yorum
sami bu uzun sureli sozlesmeler hep zarar cunku adam birkac mac oynar sonra yan gelip yatar parasini da tikir tikir alir mesela, Sow, VP gibileri
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