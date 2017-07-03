 Carlos Kameni yarın geliyor – Fotomaç – 03 Temmuz 2017
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    03 Temmuz 2017, Pazartesi
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    yarın geliyor

    <a href="/index/carlos-kameni?id=0535cd06-1644-435e-9788-b47f076385bc" class="" rel="tag">Carlos Kameni</a> yarın geliyor
    Transferi yılan hikayesine dönen kaleci 'nin yarın Fenerbahçe için İstanbul'a geleceği öğrenildi. Son 6 yıldır İspanya La Liga'da Malaga forması giyen ve yarın sağlık kontrolünden geçecek olan 33 yaşındaki Kamerunlu file bekçisi ile 2+1 yıllık sözleşme imzalanacağı dile getirildi.
    1. 03 Temmuz 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 03:35
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