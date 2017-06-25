 Ozan Portekiz’e – Fotomaç – 25 Haziran 2017
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    25 Haziran 2017, Pazar
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    Ozan Portekiz’e

    Ozan Portekiz’e

    Benfica, Braga ve Sporting, genç yıldız için kapışıyor.

    Fenerbahçe'nin göndermeye hazırlandığı için Portekiz'de pazarlıklar kızıştı. Benfica'nın ardından Sporting Lizbon ve Braga da 22 yaşındaki oyuncuya talip olmuştu. Üç Portekiz kulübünün kapışması Kanarya'yı da memnun ediyor. Pazarlıklar sürdükçe bonservisi yükseliyor. Sarı-lacivertliler, Ozan'ın satışından 10 milyon euro'yu aşkın bonservis bekliyor.
    1. 25 Haziran 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:59
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