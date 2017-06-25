 Emenike kulüp arıyor – Fotomaç – 25 Haziran 2017
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    25 Haziran 2017, Pazar
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    Emenike kulüp arıyor

    Emenike kulüp arıyor
    Kanarya'da 'istenmeyen adam' ilan edilen Emmanuel Emenike hala kulüp bulamadı. Menajeri Arap yarımadası ve Rusya'da Nijeryalı forvete kulüp arayışında. Ancak henüz Kanarya'ya gelen resmi bir teklif yok.
    1. 25 Haziran 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:29
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