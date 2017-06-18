 Rota Kenedy – Fotomaç – 18 Haziran 2017
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    18 Haziran 2017, Pazar
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    Rota

    Rota Kenedy

    Kocaman, ’nin 21 yaşındaki futbolcusu için ‘olur’ verdi.

    Hasan Ali ile devam eden Kanarya'da Aykut Kocaman'ın istediği alternatif sol bek transferi için 'nin 21 yaşındaki futbolcusu gündeme geldi. Usta hocanın, sol açık ve kanat forvet olarak da görev yapabilen Brezilyalı için şartların zorlanmasını istediği belirtildi. Oyuncunun yüksek maliyeti nedeniyle kiralanabileceği vurgulandı. Kocaman'ın bu isteği nedeniyle İsmail'le yolların ayrılması bekleniyor.
    1. 18 Haziran 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:56
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