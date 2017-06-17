Yeni hedef Ahmet Oğuz
Fenerbahçe, Gençlerbirliği’nin 24 yaşındaki sağ bekini gündemine aldı. Kocaman, derin kadro için onay verdi
SARI KARTI FAZLA
Ahmet Oğuz çok dayanıklı bir futbolcu. Geçtiğimiz sezon ligde 31 karşılaşmada forma giydi. 1 kez kırmızı kart görürken, 10 kez de sarı kartla cezalandırıldı. 1 asist yaparken, gol atamadı. Kadro derinliği için yeni hoca Aykut Kocaman'ın da transfere onay verdiği öğrenildi.
- 17 Haziran 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:29
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Aboubakar yoksa Carillo!
Toplam 1
Yorum
Bence Bence Bundesliga da oynamis Forvet Alinmasi Gerekiyor Sandro Wagner Yada Max Kruse Yada baska Bi Isim bizde ucar düsüniyorum
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Fenerbahçe duyurdu: 2 yıllık anlaşmaya vardık!
Toplam 39
Yorum
GSLİİİİİİİ Onu dokuzu bilmem masadaki aziz başkansa yanındaki kim aykut hocaysa aziz kim hahhaaaaaaaaa
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Süper Lig ekibinin başına getirildi
Toplam 13
Yorum
www güzelll bjk nin 6 puani garantilendi...
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