 Yeni hedef Ahmet Oğuz – Fotomaç – 17 Haziran 2017
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    17 Haziran 2017, Cumartesi
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    Yeni hedef

    Yeni hedef Ahmet Oğuz

    Fenerbahçe, Gençlerbirliği’nin 24 yaşındaki sağ bekini gündemine aldı. Kocaman, derin kadro için onay verdi

    Kanarya gelecek sezon her hattıyla göz kamaştırıcı bir kadro kurmak için kolları sıvadı. Sarı-lacivertlilerin son hedefi Gençlerbirliği'nde gösterdiği performansla A Milli Takım'a kadar yükselmişti. Fenerbahçe bu transferi tamamlamak için 1 milyon euro'luk bir bonservis bedeli düşünüyor.

    SARI KARTI FAZLA
    çok dayanıklı bir futbolcu. Geçtiğimiz sezon ligde 31 karşılaşmada forma giydi. 1 kez kırmızı kart görürken, 10 kez de sarı kartla cezalandırıldı. 1 asist yaparken, gol atamadı. Kadro derinliği için yeni hoca Aykut Kocaman'ın da transfere onay verdiği öğrenildi.
    1. 17 Haziran 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:29
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