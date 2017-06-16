 Muslera’dan al haberi – Fotomaç – 16 Haziran 2017
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    16 Haziran 2017, Cuma
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    ’dan al haberi

    Muslera’dan al haberi
    F.Bahçe'nin kaleci transferini G.Saray'ın yıldızı kaleci Muslera bitiriyor. Uruguay'ın Ovacion gazetesi Osmanlıspor'un da istediği 20 yaşında, 1.85 boyundaki Santiago Mele için sarı-lacivertlilerin de ilgisinin olduğunu yazdı. Hatta Mele'nin, Türkiye ve F.Bahçe için Uruguaylı vatandaşı 'dan olumlu bilgi aldığı iddia edildi. Mele için kulübü Fenix'le görüşmelerde son aşamaya gelindiği haberde vurgulandı.
    1. 16 Haziran 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:57
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