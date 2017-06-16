 Göz-Göz’ün son bombası – Fotomaç – 16 Haziran 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    16 Haziran 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Göz-Göz’ün son bombası

    Göz-Göz’ün son bombası
    Yıldız isimleri transfer listesine alan 'nin peşinde olduğu son isim ... Fenerbahçe'den ayrılacağı iddia edilen 27 yaşındaki sol bek için görüşmelere başlayan sarı-kırmızılıların, bu transferde tüm şartları zorlayacağı öğrenildi. Başkan Mehmet Sepil'in bu transfer görüşmeleriyle bizzat kendisinin ilgileneceği belirtildi.
    1. 16 Haziran 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:52
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Göz-Göz’ün son bombası haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.