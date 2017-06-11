 Kop gel Kameni – Fotomaç – 11 Haziran 2017
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    11 Haziran 2017, Pazar
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    Kop gel Kameni

    Kop gel Kameni
    Kanarya, Kasper Schmeichel'den, Matz Sels'e kadar birçok kaleciyi listesine almıştı. Ancak transferi en yakın isim Carlos Kameni. 33 yaşındaki tecrübeli eldivenin transferiyle birlikte, yıllardır Volkan Demirel'in üzerine binen yük de azalacak.
    1. 11 Haziran 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:50
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