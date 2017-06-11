Kop gel Kameni

Kanarya, Kasper Schmeichel'den, Matz Sels'e kadar birçok kaleciyi listesine almıştı. Ancak transferi en yakın isim Carlos Kameni. 33 yaşındaki tecrübeli eldivenin transferiyle birlikte, yıllardır Volkan Demirel'in üzerine binen yük de azalacak.