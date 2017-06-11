 Fener'e Portekizli maestro – Fotomaç – 11 Haziran 2017
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    11 Haziran 2017, Pazar
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    Fener'e Portekizli maestro

    Fener'e Portekizli maestro

    Sarı-lacivertliler transferde Fransa’yı mesken tuttu. Valbuena ve Dirar sonrası yeni hedef ’nun Portekizli yıldızı. Şartlar oluşursa kadroya katılacak.

    Kanarya bu sezon transferde büyük oynuyor. Aziz Yıldırım'ın başkanlığının 20. yılında 20. şampiyonluğu hedefleyen sarı-lacivertlilerin son gözdesi de Fransa pazarından. Lyon'dan Mathieu Valbuena ve 'dan Nabil Dirar'da sona gelen asıl bombayı ise Joao Moutinho'yu alarak patlatmak istiyor. A Spor'un haberine göre Kanarya, 30 yaşındaki yıldız için öncelikle şartları soruşturuyor. Avrupa'nın en gözde takımı olan Monaco ile 2018'e kadar sözleşmesi bulunan tecrübeli orta saha için başkan Aziz Yıldırım ve yönetimi şartları sonuna kadar zorlamaya hazır.

    Joao bu sezon başına sakat olduğu için Monaco'nun Fenerbahçe ile oynadığı Devler Ligi ön eleme karşılaşmalarında forma giyememişti. Sakatlığını atlattıktan sonra ise bu sezon tüm kulvarlarda toplamda 52 mücadelede görev aldı. 4 kez fileleri sarsarken, 5 de asist yaptı.

    TAM MAESTRO
    Devler Ligi'nde yarı final oynayan Monaco gelecek sezon için Moutinho'nun bölgesine flaş transfer düşünüyor. Teknik direktör Leonardo Jardim'in kararına göre Kanarya da harekete geçecek. Moutinho orta sahada tam bir organizatör.

    NEDEN MOUTİNHO?
    Tecrübeli futbolcu Aykut Kocaman'ın meşhur 'pas oyununa' uygun bir isim. Duran topları etkili kullanıyor. Rakip arkasına kilit pasları da Fenerbahçe'nin hücumunu çeşitlendirebilir. Ayrıca savunmaya yardımı da Kocaman'ın istediği türden. Bir orta saha için tek olumsuz yanı pozisyona girdiğinde bitiriciliği yüksek değil.
    1. 11 Haziran 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:18
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