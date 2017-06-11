Fener'e Portekizli maestro
Sarı-lacivertliler transferde Fransa’yı mesken tuttu. Valbuena ve Dirar sonrası yeni hedef Monaco’nun Portekizli yıldızı. Şartlar oluşursa kadroya katılacak.
Joao Moutinho bu sezon başına sakat olduğu için Monaco'nun Fenerbahçe ile oynadığı Devler Ligi ön eleme karşılaşmalarında forma giyememişti. Sakatlığını atlattıktan sonra ise bu sezon tüm kulvarlarda toplamda 52 mücadelede görev aldı. 4 kez fileleri sarsarken, 5 de asist yaptı.
TAM MAESTRO
Devler Ligi'nde yarı final oynayan Monaco gelecek sezon için Moutinho'nun bölgesine flaş transfer düşünüyor. Teknik direktör Leonardo Jardim'in kararına göre Kanarya da harekete geçecek. Moutinho orta sahada tam bir organizatör.
NEDEN MOUTİNHO?
Tecrübeli futbolcu Aykut Kocaman'ın meşhur 'pas oyununa' uygun bir isim. Duran topları etkili kullanıyor. Rakip arkasına kilit pasları da Fenerbahçe'nin hücumunu çeşitlendirebilir. Ayrıca savunmaya yardımı da Kocaman'ın istediği türden. Bir orta saha için tek olumsuz yanı pozisyona girdiğinde bitiriciliği yüksek değil.
- 11 Haziran 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:18
-
Vida sonunda geliyor!..
Toplam 6
Yorum
ediz karınca yedıgımız butun gollerde hatası var takımın gızlı kotusuydu akan oyunda sorun yok ama ataga cıkarken kaptırdıgımız toplarda tam bır facia
-
Vida sonunda geliyor!..
Toplam 6
Yorum
umar Marcelo-Vida ikilisi eminim ki çok sağlam olacak umarım gitmez. Lig içinde rotasyonda kullanılabilecek en sağlam isim Titi oda çok isabetli
-
Vida sonunda geliyor!..
Toplam 6
Yorum
ALBAYRAK 8 m ne ne oynuyo bu adamlar
Fener'e Portekizli maestro haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.