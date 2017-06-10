Musa adım adım Fenerbahçe’ye!

Fenerbahçe'nin kiralamak için atağa geçtiği Leicester City'li Ahmed Musa konusunda İngiltere'den yeni iddialar ortaya atıldı.

Leicester yerel basını, 24 yaşındaki Nijeryalı forvetin, Türkiye'de oynamaya sıcak baktığı ve Fenerbahçe'nin teklifini kabul ettiği kaydedildi. Haberlerde oyuncunun da istemesi nedeniyle iki kulübün görüşmelere devam ettiği, bu transferin her an gerçekleşebileceği yazıldı. Ada ekibine sezon başında 19.5 milyon euro'ya transfer olan 1.70 boyundaki forvet 32 karşılaşmada 4 gol kaydetti.