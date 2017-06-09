''Taraftar bizi ayağa kaldırır''
Spor’a konuşan Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü Aykut Kocaman, “Başarıya giden yolda en önemli unsur taraftardır” ifadesini kullandı.
KADINLAR BİLE DOLDURDU
Taraftarın takımı yeniden ateşleyip, ayağa kaldırabileceğini vurgulayan Kocaman, "Destek olursa oyuncu kendini daha değerli hisseder, motive olur, saha içi organizasyon daha doğruya gider ve puan ortalaması da artar. Biz kadınlarla bile tüm tribünleri doldurmuştuk. O günleri unutamıyorum" dedi.
PERSİE ÖNEMLİ BİR İSİM
A Spor'da 'Son Sayfa' programında Mustafa Göksu'nun sorularını yanıtlayan Fenerbahçe'nin yeni hocası Aykut Kocaman, Van Persie'ye de övgüler dizdi. Usta hoca, "Sadece benim için değil, sıradan bir futbolsever için bile 4-5 yıl öncesine kadar herkesin gıpta ettiği, gözlerin üzerinde olduğu bir merkez santrfor Van Persie. Türk futbolunun ve Fenerbahçe'nin merkezindeki oyunculardan biri. Olumsuz bir şey söylemek zor. Bireysel olarak harika bir oyuncu ama verimliliği tartışılabilir. O kendini daha değerli hisseder ve grup içinde rolünü benimserse kazanılabilir. Van Persi'ye kötü diyemem" dedi.
AKÇAY ÇOK DOĞRU TERCİH
Konyaspor'da bıraktığı göreve getirilen teknik direktör Mustafa Reşit Akçay'a da övgüler dizen Aykut Kocaman, "İki taraf için de güzel bir anlaşma olmuş. Doğru tercih. Mustafa Reşit Akçay, başarılı ve kendini kanıtlamış bir hoca. Bunu Konyaspor'da da sürdürmesini diliyorum" ifadesini kullandı.
A'DAN Z'YE SAÇMALIK!
Aykut Kocaman, A Spor'daki konuşmasında A Milli Takım'da yaşanan "Arda Turan krizi"ni de değerlendirdi. Türk futbolunda "Kaybet kaybet" anlayışının hakim olduğunu belirten başarılı hoca, "Kazananın bile kaybettiği bir durum var ortada. Süreç çok kötü yönetildi. 2016 Avrupa Şampiyonası'ndan bu yana kötü yönetildi. Şu doğru, bu yanlış demek istemiyorum. A'dan Z'ye saçma bir durum" dedi.
ARDA ÖZELEŞTİRİ YAPMALI
"Eleştirmek nasıl doğalsa, ona tepki göstermek de doğaldır" diyen Kocaman, "Ama kesinlikle fiziki şiddet olmamalı. Kim olursa olsun bunu yapamaz. Arda Turan olsa bile... Normal şartlarda öyle olgun bir oyuncunun bu davranışa girmesi anlaşılır ve affedilir değil. Arda'nın özeleştiri yapması gerek" diye konuştu.
KAZANAN DA KAYBEDİYOR
Milli takımda yaşananları "Kazananın olmadığı bir çatışma süreci" diye yorumlayan Aykut Kocaman, "Bu bizim temel problemimiz. Hep 'Kaybet kaybet' üzerinden gidiyoruz" dedi.
TRANSFERİ KONUŞUYORUZ
F.Bahçe ile henüz resmi sözleşme imzalamadıkları için kulüp adına konuşamayacağını vurgulayan Aykut Kocaman, "Herkes transferi merak ediyor. Şunu söyleyebilirim; Birkaç gündür ana noktalarda fikir alışverişleri yapıyoruz. İmza atmadan Fenerbahçe adına konuşmam doğru olmaz. O iş de önümüzdeki hafta içinde kesinleşecek" dedi. A Spor spikeri Mustafa Göksu'nun Valbuena ile ilgili sorusunu da yanıtlayan Kocaman, "Kendisi bir önceki dönem de istediğim önemli bir oyuncu" ifadesini kullandı. Fenerbahçe'nin Türkiye'nin en iyi kadrosuna sahip olduğunu yineleyen Kocaman, "Öncelikli olarak ciddi bir şekilde bütünleşmeye ihtiyaç var. Yöneticinden teknik heyete, futbolcudan taraftara kadar bütünleşme lazım" ifadesini kullandı.
ELEŞTİRİLERE SERT TEPKİ
"Takımı defansif oynatıyor" eleştirilerine de yanıt veren Aykut Kocaman, "F.Bahçe ile 108 lig maçına çıkmışım. Rakiplerden 20 puan fazla almış, 20 fazla gol atmışız. Bunun kriteri ne? Savunma olmadan futbol olmaz. Eleştiriler çok saçma" diye konuştu.
- 09 Haziran 2017, Cuma
- Güncelleme: 01:33
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Fenerbahçe Skubic'e kancayı taktı
Toplam 5
Yorum
VELI süper transfer demeniz icin illa bir star mi gelmesi lazim. begenmediginiz scubic hasan ali yi yerle bir etti. transfer isabet olur bence
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Demirören'den Arda Turan açıklaması
Toplam 18
Yorum
Tufan ayvalık Sn demirören bjk şampiyon yapmaya uğraşmaktan vakit ayıramadığın milli takımlar saldım çayıra laubali,sorumsuz,saygısız ve sorunlu yazık
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Mücadele görmedik
Toplam 12
Yorum
Çayelispor Bursaspor maçında yaşanan görüntüler FENERBAHÇEnin 2010-2011 sezonu şampiyonluğunu tescil etmiştir..
''Taraftar bizi ayağa kaldırır'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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